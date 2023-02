Mucho se ha hablado sobre la polémica salida y posterior regreso de Paz Padilla en Telecinco, pero no tanto de su vida privada. Pero finalmente la presentadora ha roto su silencio y quiso sincerarse con Anne Igartiburu en la nueva temporada de su programa "Diez Momentos" en Telemadrid: "Yo sé lo mucho que he querido a este hombre".

Paz Padilla, natural de Cádiz, ha tenido dos grandes amores en su vida. El primero Albert Ferrer, del que se divorció en 2003 y Antonio Juan Vidal, con el que había mantenido una relación antes de su primer matrimonio, cansándose después con él en 2016. Lamentablemente, Padilla enviudó en 2020, tras fallecer Vidal a consecuencia de un cáncer cerebral que padecía desde hacía un año.

La presentadora se dio a conocer al público tras aparecer en Genio y figura, el programa que la lanzó a la fama. Antes había trabajado como auxiliar de enfermería. Su talento como cómica hizo que fuese encadenando programas de televisión, llegando a convertirse en presentadora de televisión. También probó como actriz, donde alcanzó el éxito en su papel protagónico en "Ala... Dina".

Su trayectoria profesional llegó a lo más álgido cuando presentaba Sálvame, pero una pelea verbal sobre el coronavirus con Belén Esteban hizo que abandonara el programa en medio de la emisión. Un abandono que le valió el despido fulminante de la cadena. Sin embargo, la presentadora recurrió judicialmente el despido y tuvo que ser admitida. Eso sí, no volvería a Sálvame, sino que la cadena buscó otros programas donde podría encajar. De hecho, actualmente se está anunciando un nuevo programa que supone el regreso de "Déjate querer", el espacio que presentaba Toñi Moreno donde personas anónimas acuden a contar su historia. También ha hecho algún piloto de programa tipo magazine.

Tras el fallecimiento de su marido, poco ha hablado Paz Padilla sobre su vida amorosa. Pero en el programa de Anne Igartiburu decidió sincerarse un poco más sobre sus amores. Entre ellos el fallecido Chiquito de la Calzada, al que Paz Padilla consideraba como su padre.

Chiquito de la Calzada

Sin embargo, la humorista fue el centro de las críticas tras su fallecimiento y la inauguración de la estatua en su memoria en Málaga. Paz no estuvo en la inauguración y tampoco ayudó económicamente. Al ser preguntada, se limitó a decir que "no me metáis en nada, que yo paso de esto. Que yo tengo mi vida, por favor. No meterme en líos, por favor. Lo único que puedo decir es que tuve la suerte de que pude compartir muchos momentos con él, que era uno de los grandes y quiero respetar su memoria".

Unas palabras muy distintas a las que pronunció sobre Chiquito en el programa de Anne Igartiburu. "Fue un maestro para mí, tuve mucha suerte de compartir muchos momentos con él y yo sé lo mucho que he querido a este hombre", afirmó.