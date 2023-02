El plató de Sálvame está que arde tras desvelar que uno de sus colaboradores estuvo en un local de intercambio de parejas. Un secreto que no ha sentado nada bien al protagonista de la historia, que no se encontraba en ese momento en el espacio. Carmen Alcayde fue quien confirmó el nombre del colaborador, asegurando que "yo pensaba que estaba allí porque era una fiesta, no es ilegal ni nada".

Sálvame, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, suele tratar asuntos de los famosos que suelen aparecer en las revistas y programas del corazón, pero en muchas ocasiones también se nutre de las historias de los propios colaboradores, que también gustan mucho al público que suele ver este programa. El motivo por el que Cristina Porta ya no está en Sálvame: "No podía leer ni los Whatsapp" Eso sí, el programa no ha estado exento de polémicas, algunas relacionadas con denuncias que, en teoría, le han puesto al programa por las informaciones que han sacado sus propios colaboradores, que aseguran tener fuentes fidedignas de todo lo que cuentan. Últimamente, una de las polémicas del programa está siendo con la reportera Marta Riesco, también de la cadena, con la que no mantienen buena relación. De hecho, esta última ha denunciado una campaña de acoso hacia su persona, tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales. En este sentido, ha encontrado el apoyo de su novio, el exguardia civil Antonio David Flores, quien ha lanzado una publicación en Instagram donde da cuenta de la manipulación que hay en la cadena. Hipocresía Sin embargo, la publicación no le ha salido del todo bien a Antonio David, ya que sus propios seguidores le han tildado de hipócrita porque cuando él trabajaba en Telecinco hacía lo mismo que ahora denuncia su novia y nunca se quejó. Es más, también le critican la campaña de acoso hacia la que fue su mujer y madre de sus hijos, Rocío Carrasco. Pero volviendo a Sálvame, ayer decidieron desvelar que uno de sus colaboradores había acudido a un local de intercambio de parejas. Finalmente, tuvo que ser Carmen Alcayde la que acabó contando, según sus fuentes, quién había sido, señalando a Lydia Lozano. Sin embargo, la colaboradora no estaba en esta ocasión en el programa, aunque sí lo pudo ver y llamó directamente a Alcayde para pedirle explicaciones. "Estaba fuera de sí", aseguró la colaboradora señalando que Lidia Lozano, en gritos, le reprochó que no la hubiera llamado antes para informarse, colgándole después el teléfono. "Dice que ella no lo hubiera hecho conmigo", subrayó la colaboradora.