La televisión ha sido desde sus inicios una fuente inagotable de momentos históricos para la cultura popular. En el imaginario colectivo han quedado grabadas escenas como Fernando Arrabal adelantando la llegada del "mineralismo", Cela haciendo gala de su capacidad de absorción anal o el "vengo a hablar de mi libro" de Francisco Umbral.

También hubo programas que marcaron un antes y un después y que dejaron una huella absolutamente imborrable, como "Crónicas Marcianas". El programa de Sardá fue toda una cantera de "frikis" y una verdadera fábrica de momentos estelares. El tertuliano Coto Matamoros, junto a su hermano Kiko, dieron aquí su gran y consolidado salto a la fama. También muchos de los exconcursantes de "Gran Hermano", el "reality" que revolucionó la telerrealidad en los primeros compases del siglo XXI, hicieron carrera gracias al "late" de Telecinco.

Precisamente Matamoros y Carlos "El Yoyas", uno de los participantes más polémicos de cuantos han pasado por la casa de "Gran Hermano", actualmente en busca y captura para ingresar en prisión por malos tratos, firmaron una llamativa escena en el programa de Sardá.

En un momento dado, ambos se enzarzaron en una acalorada discusión. "Eres un tonto a las tres. Me han puesto un vídeo tuyo diciendo que me ibas a dar unas yoyas. Te ofrezco una mano de hostias", recriminó Matamoros al exconcursante de "Gran Hermano". "Me sabe mal hacerte daño. Eres muy viejo", le contestó Carlos, con actitud chulesca, a lo que el tertuliano volvió a atacar: "Con ese cuerpo anoréxico que tienes, primero tendrías que tener un régimen a base de potajes y dentro de seis meses, si engordas, no podríamos enfrentar". "Tú lo que me estás engordando son los cojones", la contestó otra vez, vacilando, el catalán.

En las imágenes, que todavía hoy circulan por internet, también se puede ver a Fayna, también concursante de la segunda edición de "Gran Hermano", en la que comenzó una relación sentimental con el "Yoyas".