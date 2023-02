Se desvela el secreto. Alba Carrillo, colaboradora de Ya es mediodía y exnovia de Fonsi Nieto, estrena nuevo trabajo tras la polémica surgida con su compañero en la televisión Jorge Pérez.

Y es que muchas cosas han pasado ya desde el affaire que protagonizaron Alba Carillo y Jorge Pérez estas navidades, cuando fueron pillados por sus propios compañeros durante la fiesta de Navidad que había organizado la productora.

Una pillada que hizo que ambos desaparecieran, al menos de forma temporal, del programa en el que colaboraban. Alba Carrillo sí que acudió al Deluxe para hablar sobre lo ocurrido, y señalar que el tonteo entre ambos ya venía de atrás.

Después de un breve tiempo, Alba Carrillo regresó a Ya es mediodía, mientras que todavía esperan por el regreso de Jorge Pérez, quien sí ha vuelto a trabajar, pero en su faceta de modelo. Algo que molestó en gran medida a Alba Carrillo quien criticó que en el programa de Telecinco le permitiesen ausentarse durante tanto tiempo sin ser despedido.

"Sin ropa interior"

Pero no fue la única polémica. Hace unos días le propusieron a Alba Carrillo el reto de estar una semana sin utilizar ropa interior, algo que aceptó encantada. De hecho, ya en el mismo programa hizo ademán de quitarse la ropa interior.

Y ahora estrena nuevo trabajo. Y es que la ex de Fonsi Nieto acaba de abrir una clínica de medicina estética en Madrid junto a su madre que ejercerá como directora del centro, tal y como cuenta Lecturas. Un centro abierto a todos, como afirmó la propia Carrillo, "yo invitaría a todo el mundo porque todo el mundo se merece verse guapo, pero por preferir prefiero que venga alguien que me cae bien no te lo voy a negar. Los que me caen mal ya saben quienes son..."