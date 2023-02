Justo cuando Anabel Pantoja se encuentra en Estados Unidos junto a su tía, Isabel Pantoja, para ayudarle con la gira que va a hacer por Latinoamérica, su exmarido, Omar Sánchez, se sentará esta noche en polideluxe. "Voy a contar mi verdad", amenaza el exmarido.

Omar fue concursante de la primera edición de "Pesadilla en El Paraíso'. Era la la segunda experiencia del canario en un espacio de convivencia, tras haber sido concursante de 'Supervivientes' en 2021. "Entré a 'Supervivientes' presionado por ser el novio de Anabel. Ahora soy una persona diferente. He luchado por mí durante todo este año y este reality voy a disfrutarlo al máximo", confesó en una conexión en directo con 'Viernes Deluxe'.

También hubo en reencuentro entre Anabel Pantoja y Omar Sánchez en "Déjate querer". Antes de que ambos pudiesen verse, Anabel reconoció que "necesitaba verle". De hecho, la andaluza rompió a llorar cuando el programa le puso un vídeo que repasaba su relación con Omar, lo que provocó que abandonase el plató. "Le he escuchado la voz y me he puesto a temblar. Me da mucha pena todo", reconoció.

Minutos después, la protagonista volvía a plató reconociendo que lo que quería "es vivir la vida". “Tenía que verte a ti primero porque te lo mereces y porque, aunque pueda sonar raro, te quiero. No puedo hablar en pasado. Sé que ha podido ser bastante doloroso por lo que has pasado, pero yo no quería hacerte daño, y si lo he hecho, perdóname. Aunque lo pude evitar no lo hice y el daño ya está ahí”, le dijo Anabel a Omar al inicio.

Alto y claro

Pero ahora Omar Sánchez viene decidido a hablar alto y claro. ''Habrá cosas que se puedan destapar en este poli que sorprendan a mucha gente. No debe tener miedo la familia Pantoja porque la verdad que yo con ellos me he llevado súper bien, no he tenido nada contra ellos ni lo voy a tener’’, confiesa Omar.

En cuanto a lo que opine Anabel, ''lo que pensará Anabel no lo sé, no estoy en su mente. Puede que me entienda, puede que no. No tengo miedo de su reacción porque al final lo que voy a contar es mi verdad, es lo que he vivido’’, aseguró Omar.