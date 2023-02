Parece que Tamara Falcó ya ha elegido vestido con el que casarse, aunque, con tantas idas y venidas, es complicado saber algo sobre la futura pareja con seguridad.

La relación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva parece ser de idas y venidas. A pesar de que ambos volvieron a retomar la relación tras la polémica ruptura que tuvieron tras descubrirse la infidelidad por parte de él, Tamara parece no tener claro el día exacto de su enlace. En cualquier caso, se disparan rumores sin cesar en torno a esta relación.

Tamara Falcó es la hija de Isabel Preysler, conocida como la Marquesa, lleva mucho tiempo en el candelero sobre todo por su vida sentimental. Y cuando empezó con Íñigo Onieva, parecía que éste sería el definitivo. De hecho, ambos llegaron a anunciar que iban a casarse. Sin embargo, se hicieron públicas unas fotos comprometidas de Íñigo Onieva en las que aparecía besándose con otra chica distinta a Tamara durante la celebración de un festival de música en Estados Unidos.

Ruptura

Esto hizo que la pareja se rompiese y así lo anunció la propia Tamara Falcó durante una rueda de prensa. Pero llegaron las navidades y se produjeron varios encuentros entre Tamara e Íñigo Onieva que derivaron en el regreso de esta pareja, porque todo apuntaba a que Íñigo Onieva había dejado abandonada la noche y se había vuelto más espiritual.

De ahí pasaron a un romántico viaje al Polo Norte que fue reflejado en la revista Hola y otras escapadas que ha hecho la pareja en los últimos días.

Problemas con la boda

La periodista Leticia Requejo cuenta en exclusiva para 'El Programa de Ana Rosa' el motivo por el que Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ven obligados a cambiar la fecha de su enlace matrimonial. La boda ya no se producirá el 17 de junio, trastocando todos los planes iniciales. Los problemas no paran de sucederse a Tamara Falcó; de hecho, el entorno más cercano de la marquesa tuvo que desmentir categoricamente los bulos que recorrían las redacciones en las que se hablaba de un posible embarazo y la posible venta de la finca 'El Rincón', lugar donde la pareja quiere celebrar la boda. Además, la madre de Íñigo Onieva se quedó impactada ante la cámara al ser preguntada por ser abuela: "Cuando Dios quiera y ellos quieran, por mí fenomenal". Leticia Requejo toma la palabra para desvelar el bombazo que atañe a la pareja del momento: "Tamara Falcó e Íñigo Onieva no se casan el 17 de junio". Tras esto se produce un intenso silencio en plató y la periodista aclara: "Por supuesto que hay boda, pero la pareja ha decidido posponer el enlace al 8 de julio".

"Los motivos que está dando la pareja a su círculo más cercano son simplemente por problemas de logística",apunta Requejo a sus compañeros. Por último, tras analizar la finca y cómo va a ser la boda, Leticia finaliza: "La finca 'El Rincón' sigue siendo el sitio elegido por la pareja para hacer la boda el 8 de julio".

Vestido

Parece que la marquesa de Griñón ya ha elegido marca con la que diseñar su vestido de bodas. No es otra que "Sophie et Voilà", una conocida firma que utiliza materiales reciclados para hacer sus productos 100% sostenibles. Los trajes que aparecen en su web rondan los 3.000 euros.