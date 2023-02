'As bestas', la gran favorita de la 37 edición de los Premios Goya con 17 nominaciones se ha llevado finalmente nueve de los galardones, entre ellos los más importantes, como los de Mejor Película, Mejor Dirección (para Rodrigo Sorogoyen) o Mejor Actor Protagonista (para Denis Ménochet), frente a 'Alcarràs' que, a pesar de estar entre las favoritas, ha terminado la ceremonia sin ningún galardón.

Por número de 'cabezones', 'Modelo 77' --que era la segunda película con más nominaciones-- también se ha hecho con la segunda posición en cuanto a premios, al llevarse cinco de ellos (en su mayoría, en categorías técnicas).

Por su parte, 'Cinco lobitos' --que partía con 11 nominaciones-- ha logrado otros tres Goya, que han reconocido a sus actrices principales (Laia Costa y Susi Sánchez) y a su directora, Alauda Ruiz de Azúa. Peor suerte ha tenido 'Alcarràs', de Carla Simón, con la que competía en número de nominaciones pero que se ha ido de vacío de la gala celebrada en Sevilla.

De este modo, la 37 edición de los Premios Goya, ha coronado como gran triunfadora a 'As Bestas', que se he llevado el Goya a la Mejor Película, Mejor Dirección (Rodrigo Sorogoyen), Mejor Actor Protagonista (Denis Ménochet), Mejor Guion Original (Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen), Mejor Música Original (Olivier Arson), Mejor Montaje (Alberto del Campo), Mejor Dirección de Fotografía (Álex de Pablo), Mejor Actor de Reparto (Luis Zahera) y Mejor Sonido (Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo y Yasmina Praderas).

En cuanto a 'Modelo 77' se ha llevado los premios a Mejor Dirección de Producción (Manuela Ocón Aburto), Mejor Diseño de Vestuario (Fernando García), Mejor Dirección de Arte (Pepe Domínguez del Olmo), Mejores Efectos Especiales (Esther Ballesteros y Ana Rubio) y Mejor Maquillaje y Peluquería (Yolanda Piña y Félix Terrero).

La película 'Cinco Lobitos' ha sido reconocida con la Mejor Dirección Novel (Alauda Ruiz de Azúa), Mejor Actriz Protagonista (Laia Costa) y Mejor Actriz de Reparto (Susi Sánchez).

En el lado opuesto de la balanza, la cinta 'Alcarràs' --sobre una familia de cultivadores de melocotones catalanes-- que, entre otros reconocimientos, se alzó con el Oso de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2022, estuvo nominada en los Premios de Cine Europeos y que fue elegida por los académicos para representar a España en los premios de la Academia de Hollywood, aunque finalmente no pasó el corte definitivo, se ha ido de vacío de una gala con constantes las alusiones a Carlos Saura, fallecido un día antes de recibir el Goya de Honor.

Emotivos han sido los discursos de Telmo Irureta, Mejor Actor Revelación por 'La consagración de la primavera' (a favor de la inclusión en el cine) y Laura Galán, Mejor Actriz Revelación por 'Cerdita' (que ya conocía la experiencia de recoger un Goya pues en 2019 el cortometraje 'Cerdita', predecesor del largometraje homónimo, fue premiado en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción).

