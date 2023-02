La Isla de las Tentaciones ha vuelto sin dar tiempo a sus espectadores a echarla de menos. En esta sexta entrega las seis parejas son: Adrián y Noemí; David y Elena; Álex y Marina; Manuel y Lydia; y Alejandro y Laura. El programa no ha tardado en arrancar con sus novedades en comparación con las anteriores ediciones y ya se han dejado caer las primeras infidelidades, para sorpresa del público. Parece que los concursantes de esta sexta entrega han empezado con fuerza desde el primer minuto de emisión.

De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher -que ahora parece que vuelven a estar juntos-. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Por lo general, los concursantes que cualquier reality de Telecinco son reciclados para nuevos programas con el fin de atraer a la audiencia. De hecho, algunos de los participantes de La Isla ya habían tenido sus minutos televisivos en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Hace unas semanas el polémico Javi y su compañero Mario, con el que vivió situaciones muy cómicas dentro de la villa, han pasado a compartir piso como parte del reality de Mitele Plus ‘Solos’. Este formato consiste en una serie de telerrealidad donde vivirán en un pequeño piso instalado en las inmediaciones de Mediaset en el que las cámaras grabarán todo lo que ocurra las 24 horas del día.

El mundo de los retoques y operaciones estéticos está en auge. Cada vez son más las personas que deciden modificar partes de su rostro y de su cuerpo, con el objetivo de mejorar imperfecciones. Pero la medicina estética es peligrosa si no se utiliza como es debida. Y si no, que se lo digan a Naomí Asensi, de ‘La isla de las tentaciones’, que después de vivir un auténtico desastre estético tras someterse a un aumento de mentón, ha jurado y perjurado que no volverá a tocarse la cara nunca más.

Las redes sociales tienen mucha culpa de esto. Después de ver los excelentes resultados de varias armonizaciones faciales, Naomí quiso hacerse ella una también. A pesar de que no le hacía ninguna falta, la joven acudió a una clínica estética para conseguir que su perfil se viese ligeramente más pronunciado y más armónico. Sin embargo, lejos de conseguir algo sutil, de mejorar su belleza natural y de verse más guapa, la valenciana acabó convirtiéndose “en una bruja”.

Su mentón comenzó a inflamarse y a crecer hasta tal punto que la novia de Adrián solo pensaba en cómo subsanar el desastre que acababan de realizarle en la clínica.

Aunque generalmente es normal que la zona tratada sufra algo de inflamación tras ser intervenida, las imágenes que ha mostrado Naomí no lo eran. Ahora se ríe, pero en aquel momento solo quería que le “quitasen eso de la cara”. Por ello, Naomí decidió regresar al centro e infiltrarse hialuronidasa, enzima que descompone y revierte los efectos del ácido hialurónico.