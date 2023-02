Siguen los duelos eléctricos entre Orestes y Rafa en "Pasapalabra". El programa de Antena 3 sigue atrapando al público con unos roscos de alta tensión. Además de la gran -y sana- rivalidad entre los concursantes, el público también está enganchado al programa porque saben que están cerca de vivir un momento histórico. Ya hay fecha para ello.

"Pasapalabra" es un programa es un concurso de televisión que comenzó a emitirse en España en el año 2000. Antena 3 fue la cadena que estrenó el formato; si bien, a los seis años de emisiones Telecinco se hizo con los derechos y pasó a explotar el programa del rosco.

En la cadena de Mediaset fue donde más éxito tuvo el programa, con Christian Gálvez a la cabeza. En octubre de 2019 una sentencia judicial obligó a que Telecinco dejase de emitir el programa por unos problemas con los derechos de emisión.

Cuando Mediaset y la productora original del programa negociaban la fórmula para recuperar el formato, Antena 3 se anticipó y logró hacerse con los derechos de emisión. La jugada, al menos hasta ahora, ha salido redonda. Pusieron a Roberto Leal como presentador y están siendo dueños y señores de la audiencia día tras día.

Uno de los factores determinantes para ese liderazgo es el perfil de los concursantes. Con Orestes como principal concursante, que ya acumula más de 200 programas aspirando al bote, la cadena ha sabido encontrarle grandes rivales con los que propiciar unos apasionantes duelos que enganchan a la audiencia.

El último duelo se ha saldado con la derrota de Rafa, que no ha podido vencer a Orestes en el rosco. El duelo de ‘Pasapalabra’ sigue teniendo como protagonistas a Orestes y a Rafa, después de que el burgalés haya superado su paso por la ‘Silla Azul’. Su rival, Enrique, llegaba muy preparado pero poco ha podido hacer ante la seguridad del veterano.

Por lo tanto, Rafa luce la sonrisa de la tranquilidad que supone comenzar el programa en el equipo naranja. Sin embargo, no se permite ni un momento de tregua, como ha revelado Roberto Leal. El presentador ha contado un detalle que no se ve en casa durante la prueba inicial y se queda tras las cámaras. “Tú estabas jugando también”, le ha comentado al sevillano, que ha reconocido que “es un calentamiento” para él. “Es la manera de tener el cerebro activo, me encanta jugar aunque no me toque”, ha añadido. Ahora es Rafa el tendrá que enfrentarse a la temida silla, aunque todo apunta a que superará la prueba sin problema, una vez más.