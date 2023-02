No terminan de marchar las cosas en casa de Kiko Rivera. Tras haber tenido que visitar el hospital hace unos días por un cólico nefrítico del que ya está recuperado, la familia del Dj está ahora inmersa en un proceso vírico. Así lo ha confirmado, su mujer, en un vídeo publicado en sus redes sociales. "No recordaba estar tan mala", ha asegurado.

Kiko Rivera es hijo de fallecido torero Paquirri y de la tonadillera Isabel Pantoja. Comenzó a hacer sus pinitos en televisión en 2007. De la pequeña pantalla dio el salto a la música, donde se ha labrado un carrera que perdura desde hace una década.

Además, también ha participado en varios "realities" como "Supervivientes 2011", "Gran hermano VIP 3", "Ven a cenar conmigo", "Gran hermano dúo" y "Disaster Chefs".

El pasado mes de octubre padeció un ictus que le tuvo hospitalizado durante varios días. Afortunadamente se recuperó bastante bien del accidente cerebrovascular, que apenas le ha dejado secuelas.

Desde hace semanas, y aunque recientemente ha tenido que volver al hospital, en este caso por un cólico nefrítico, Kiko Rivera ha retomado su vida normal. Vuelve a actuar por salas de toda España y está a tope con sus directos en "Twitch".

Si bien, la noticia la ha dado su mujer en esta ocasión. "Ya más o menos puedo aparecer por aquí, aunque sigo un pelín cogida. Ana cogió una gripe y me la pegó a mí. Pasé unos días malísimas. No recordaba estar tan mala desde que era pequeña: fiebre, dolor de cabeza insoportable, dolor de oídos, congestión y mucha tos", ha afirmado Irene Rosales a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Ya por lo menos esta noche ha sido la primera que no he tenido fiebre y he podido descansar más de seguido. Tengo mucho dolor de cuerpo, aunque empiezo a ver la luz, creo", ha asegurado en varias publicaciones de sus "stories".

Sobre la recuperación de su hija ha dicho lo siguiente: "Mi pequeña Ana está mucho mejor. Lleva nueve días encerrada, malita. Lo único que tiene es mucha tos. Nos vamos a quedar el fin de semana en casita para el lunes empezar al cole y que se vayan los virus y estar al 100%".