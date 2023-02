'As bestas', la gran favorita de la 37 edición de los Premios Goya con 17 nominaciones se ha llevado finalmente nueve de los galardones, entre ellos los más importantes, como los de Mejor Película, Mejor Dirección (para Rodrigo Sorogoyen) o Mejor Actor Protagonista (para Denis Ménochet), frente a 'Alcarràs' que, a pesar de estar entre las favoritas, ha terminado la ceremonia sin ningún galardón.

Por número de 'cabezones', 'Modelo 77' --que era la segunda película con más nominaciones-- también se ha hecho con la segunda posición en cuanto a premios, al llevarse cinco de ellos (en su mayoría, en categorías técnicas).

Por su parte, 'Cinco lobitos' --que partía con 11 nominaciones-- ha logrado otros tres Goya, que han reconocido a sus actrices principales (Laia Costa y Susi Sánchez) y a su directora, Alauda Ruiz de Azúa. Peor suerte ha tenido 'Alcarràs', de Carla Simón, con la que competía en número de nominaciones pero que se ha ido de vacío de la gala celebrada en Sevilla.

De este modo, la 37 edición de los Premios Goya, ha coronado como gran triunfadora a 'As Bestas', que se he llevado el Goya a la Mejor Película, Mejor Dirección (Rodrigo Sorogoyen), Mejor Actor Protagonista (Denis Ménochet), Mejor Guion Original (Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen), Mejor Música Original (Olivier Arson), Mejor Montaje (Alberto del Campo), Mejor Dirección de Fotografía (Álex de Pablo), Mejor Actor de Reparto (Luis Zahera) y Mejor Sonido (Aitor Berenguer, Fabiola Ordoyo y Yasmina Praderas).

En cuanto a 'Modelo 77' se ha llevado los premios a Mejor Dirección de Producción (Manuela Ocón Aburto), Mejor Diseño de Vestuario (Fernando García), Mejor Dirección de Arte (Pepe Domínguez del Olmo), Mejores Efectos Especiales (Esther Ballesteros y Ana Rubio) y Mejor Maquillaje y Peluquería (Yolanda Piña y Félix Terrero).

La película 'Cinco Lobitos' ha sido reconocida con la Mejor Dirección Novel (Alauda Ruiz de Azúa), Mejor Actriz Protagonista (Laia Costa) y Mejor Actriz de Reparto (Susi Sánchez).

Pero, más allá del cine, la gala ha vivido varias polémicas que se han convertido en temas de conversación en internet. La actriz Ana Fernández ha sacado a la luz lo que no se ve de los Goya en una dura carta a través de su perfil oficial de Instagram.

"Muy buenas a tod@s. Cómo veo que se están reivindicando tantos temas respeto a los Goya ( duras críticas a estilismos, cambios físicos, maquillaje o no maquillaje… ) me animo a añadir otro “tema debate” que se ha vivido este año. El tema “ Quién pasa por la alfombra azul” , la prohibición que vivimos un número interesante de actores y actrices, es algo que me parece absolutamente lamentable y que las excusas que se han dado son más lamentables aún ( petición previa para entrar en el listado de alfombra roja, ser académico, es decir, pagar la cuota , aunque algunos lo eran y tampoco se les dejó ,si no lo eras o se te había pasado el recibo, no había solución porque tienes que haberlo hecho hace 6 meses…Y nose cuantas excusas más) todo esto a una semana de la fecha, por lo que los estilismos , los vestidos de los diseñadores que han confeccionado con tanto mimo, los billetes de ave, la noche de hotel ya estaban listos. Así que había que tirar para adelante.. esta es la respuesta a todos los que habéis preguntado porque no existen nuestras fotografías en la alfombra. Los Losers entrando por la parte de atrás, sin ser vistos ,eso si, directos a las salas del backstage de distintas marcas ( qué ellas no tienen la culpa, bastante hacen) como borreguitos, con una sensación de ridiculez, que pena que por el griterío que hay montado no se pueda ni oír la gala en las dos pantallas que hay puestas, ni el discurso de agradecimiento de los compañeros premiados , porque supuestamente para qué narices estamos aquí ? Ni nos dejan hacer alfombra porque no les sale de ahí, nos dan durante las 4 horas previas bien de refrigerio para tenernos animados y haciendo vídeos y fotos con los pertinentes # y cuando empieza , como es lógico, el 90 % no hace ni p caso a los premios.. chachi Lo poco que pude escuchar de la gala me pareció estupendo, enhorabuena a los presentadores y a todos los compañeros premiados. En fin, una vez dicho, que desahogarse siempre viene bien ,me doy cuenta que solo queda reírse de estas cosas y que por supuesto hay temas infinitamente más importantes. Feliz semana", ha escrito