Asturias tiene su representación en First Dates. Muchas personas del Principado se han animado a acudir al programa de Cuatro, pero hay varios personajes que ya han pasado varias veces por allí. Es el caso de Nati, una ciudadana de Oviedo con un gran gusto por beber.

Y es que si Carlos Sobera pensaba que lo había visto todo como presentador de un programa como First Dates, queda demostrado que no podía estar más equivocado. Por su plató ha pasado de todo: un hombre que intentó estafar al programa acudiendo varias veces disfrazado, mujeres que preferían tener las citas con él… Sin embargo, los nuevos comensales siempre se guardan un as en la manga con el que sorprender a Sobera.

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor.

Carlos Sobera, conductor del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos han hecho confesiones de los más llamativas.

Es el caso de la cita que han tenido José Luis y Nati, ambos de Oviedo y con predisposición a encontrar el amor. La cita no empezó bien desde el momento en el que ambos cruzaron la puerta del famosos restaurante. Ella, bebiendo vino; él, deportista, no bebe alcohol: "Voy a mojar los labios", dice Nati en tono irónico.

Tras las cámaras, José Luis se sinceraba: "Cuando me la presentó Carlos Sobera dije: 'marcho'. Pero al final dije, va, ya que estamos aquí...". Ella también opinó: "Oye, que igual somos la mejor pareja del mundo, pero físicamente, ni farta de grifa", aseguró.