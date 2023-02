La Isla de las Tentaciones ha vuelto sin dar tiempo a sus espectadores a echarla de menos. En esta sexta entrega las seis parejas son: Adrián y Noemí; David y Elena; Álex y Marina; Manuel y Lydia; y Alejandro y Laura. El programa no ha tardado en arrancar con sus novedades en comparación con las anteriores ediciones y ya se han dejado caer las primeras infidelidades, para sorpresa del público. Parece que los concursantes de esta sexta entrega han empezado con fuerza desde el primer minuto de emisión.

De aquellas primeras parejas que llegaron a sus respectivas villas en el año 2019 ya no queda ninguna pareja, después de la reciente ruptura entre Fani y Cristopher -que ahora parece que vuelven a estar juntos-. Eso es lo que ha ocurrido con la mayoría de las relaciones que han pasado por el reality de Telecinco, ya sea ante cámaras o ya fuera de ellas.

Por lo general, los concursantes que cualquier reality de Telecinco son reciclados para nuevos programas con el fin de atraer a la audiencia. De hecho, algunos de los participantes de La Isla ya habían tenido sus minutos televisivos en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Hace unas semanas el polémico Javi y su compañero Mario, con el que vivió situaciones muy cómicas dentro de la villa, han pasado a compartir piso como parte del reality de Mitele Plus ‘Solos’. Este formato consiste en una serie de telerrealidad donde vivirán en un pequeño piso instalado en las inmediaciones de Mediaset en el que las cámaras grabarán todo lo que ocurra las 24 horas del día.

Pero hoy vuelve el programa cargado de emociones y momentos de 'escándalo'. Primero, habrá una edición a las 22.00: "Los chicos acuden a su segunda cita ante el fuego con nuevas inseguridades, acrecentadas tras lo visto en la primera hoguera y los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas horas en Villa Playa. En este nuevo encuentro, Alex siente que su relación con Marina está prácticamente rota, m

ientras que David, aunque desea evitar el sufrimiento de Elena, sabe que lo que ella va a ver va a ser muy difícil de asumir. Manu, por su parte, confía en Lydia, aunque también ve que su conexión con Miguel va a más. Además, Adrián va a vivir una de las hogueras más complicadas tras ver las imágenes de Naomi, mientras que Alejandro se mantiene seguro de su relación con Laura, de la que no cree que surja ningún tipo de conexión con Saúl. Más tarde, tras su hoguera, los chicos tienen que ponerse de acuerdo para elegir a uno de los solteros, que va a ser vetado y va a tener que abandonar Villa Paraíso durante 24 horas. A continuación llega el turno para las chicas, cuya hoguera marca un antes y un después en sus relaciones, especialmente para Marina y Elena. Asimismo, los protagonistas disfrutan de sus segundas citas y de nuevas fiestas, que deparan nuevos acercamientos, momentos de complicidad, juegos de alto voltaje que activan las luces de la tentación e incluso alguna declaración por parte de uno de los solteros. Presentado por Sandra Barneda".

No osbtante, lo potente viene en la segunda edición, a las 0.45. "La continuación de la hoguera de las chicas y el primer visionado de imágenes para los chicos centran buena parte de la atención de esta entrega, en la que las luces de la tentación se activan nuevamente tanto en Villa Playa como en Villa Paraíso, después de que algunos de sus protagonistas sobrepasen los límites marcados por sus parejas. El programa arranca con Naomi sorprendida por lo que ha visto de Adrián. Asimismo, Elena teme posibles avances en la conexión de David con María; Laura muestra inseguridad ante lo que ve de Alejandro; Lydia manifiesta su tranquilidad ante la solidez de su relación; y Marina no es optimista ante el comportamiento que cree que va a ver de Álex. Tras las chicas, llega el turno de los chicos, que acuden a su primera hoguera con ciertas inseguridades: aunque quiere confiar en Marina, Álex teme que pueda haber avanzado con Manu; David asiste convencido de que Elena no ha tenido ninguna conexión en Villa Paraíso; Manuel valora la posibilidad de que la complicidad de Lydia con Miguel haya podido ir a más; Adrián ve cómo su desconfianza se acrecienta al ver la cercanía de Elena con Napoli; y Alejandro, quien a pesar de confiar en Laura, cambia su percepción al ver las imágenes. Tras las hogueras, los protagonistas disfrutan de dos nuevas fiestas: la de las chicas, con temática galáctica, lleva a una de ellas a sobrepasar los límites y hacer sonar la luz de la tentación en Villa Playa; la de los chicos, con temática marinera, depara nuevos acercamientos, entre los que destaca especialmente el de David con María. Presentado por Sandra Barneda."