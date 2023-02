Laura Escanes explota a través de sus redes sociales. La "influencer" ha publicado un mensaje en el que se muestra visiblemente molestar por un mensaje machista que le ha dejado un seguidor. "Jamás se le pregunta eso a un hombre", ha afirmado.

Risto Mejide y Laura Escanes anunciaron su separación el pasado septiembre, tras siete años de separación. Además de muy buenos momentos, como ellos mismos se encargaron de recordar, durante este tiempo también llegaron a formar una familia, con el nacimiento de Roma hace ya tres años.

Ahora ambos viven sus vidas por separado. Tal y como publicó El Periódico, diario perteneciente a Prensa Ibérica, grupo editorial del que también forma parte LA NUEVA ESPAÑA, Laura Escanes pudo haber tenido una relación extramatrimonial con el youtuber Jagger, popular por sus vídeos y por su última participación en "La gran velada del año", el combate boxeo organizado por Ibai Llanos en el que batió al cantante David Bustamante.

Ahora, tal y como ella misma ha publicado en sus redes sociales y no esconde, mantiene una relación con el cantante Álvaro de Luna.

Antes de que Escanes y Mejide separasen sus caminos, ambos tenían un podcast conjunto en el que, entre otras cosas, hablaban de su relación. Ahora, ella ha continuado con un programa de entrevistas por el que están pasando algunos de los jóvenes más influyentes del país. Además, también es una de las concursantes de la actual temporada de "El desafío", el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal.

Todo este lío comenzó con una publicación hecha por Laura Escanes en su cuenta oficial de Instagram. En ella se le puede ver disfrutando de una jornada de nieve y festival en Formigal (Huesca). Uno de sus seguidores contestó al mensaje preguntándole: "¿Y tu hija, que la cuide otro?"

Ante la malintencionada cuestión, Laura Escanes acabó por explotar: "Ni debería dar explicaciones, pero me hierve la sangre cada vez que leo comentarios así, porque jamás se le pregunta eso a un hombre. Mi hija tiene padre y tenemos la maravillosa suerte de poder pasar el mismo tiempo con ella tanto él como yo. Custodia compartida lo llaman.

Por otro lado, es mi Instagram y cada vez publico menos de mi hija precisamente por cosas como estas. Lo que veis en Instagram no son las 24 horas de mi vida, pero imagino que toda esta gente pendiente de mis pasos se habrá dado cuenta que las semanas que estoy con mi hija estoy más desaparecida por aquí.

Esta semana no me tocaba estar con mi hija. ¿Qué hago? ¿Digo que no a todos los planes que tenga, no vaya a ser que la gente me vea por la calle sin mi hija? ¿Me quedo en casa llorando? Joder, parece mentira que aún tengamos que aguantar estos comentarios".