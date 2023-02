La hija de Isabel Pantoja, Isa Pantoja, confirmó hace unos días cuándo se va a casar con Asraf Beno. Lo ha hecho durante su participación en el Deluxe de Telecinco, donde se estaba enfrentando a un test de inteligencia y otro de personalidad. Sin embargo, los colaboradores también quisieron profundizar un poco más en la vida privada de la hija de la tonadillera.

Sin embargo, parece que hay ciertas trabas que podrían en peligro el enlace de la hija de la Tonadillera.

Durante su conversación con los colaboradores, Isa Pantoja confirmó que mantiene una buena relación con Asraf Beno, quien además se acaba de sacar un curso para convertirse en azafato de vuelo.

Sobre el que es su novio, Isa Pantoja señaló que trabaja "en el departamento de nutrición" del gimnasio en el que ambos entrenan.

La hija de la tonadillera también explicó que su novio quiere hacer la prueba para acceder a la universidad, tal y como ella ya había hecho antes. Isa está estudiando en la actualidad tercero de Derecho, una carrera que, como explicó, se pagó ella sola.

Y es que Isa Pantoja es hija de Isabel Pantoja, que es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

Pero ahora, parece que su hija, tras anunciar la fecha de su boda, podría estar teniendo trabas. Y la causa no es nada más y nada menos que su suegro, el padre de Asraf. Según Sálvame, el padre del novio de Isa Pantoja no está de acuerdo con que su hijo se case con la hija de la Tonadillera debido a que "no está de acuerdo de que se vaya con una mujer divorciada, con un hijo y que salga en la tele", aseguran desde el programa.