Telecinco es una caldera, con guerras entre colaboradoras y trabajadoras de diferentes programas, como la que estalló a cuenta del enfrentamiento entre Marta Riesco y Cristina Porta, un terremoto que generó posteriormente varias réplicas. Pero ahora también arde internamente Sálvame, buque insignia durante años de la apuesta arriesgada de Telecinco y gran baza en la parrilla vespertina.

Sálvame, programa forjado entre polémicas y calurosos debates y enfrentamientos, vuelve a estar en punto de ebullición. La guerra de guerrillas se ha desatado y varias colaboradoras están protagonizando un enfrentamiento con una famosa colaboradora y presentadora de televisión en el centro: Carmen Alcayde.

Carmen Alcayde está en el foco de varias compañeras, que no han dudado en lanzarle reproches y ataques. Así lo han hecho Gema López y Belén Esteban. Se han unido en una campaña contra Alcayde, y hay quienes ven un acoso y derribo contra la que fuera presentadora, junto a Jorge Javier Vázquez, de "Aquí hay tomate".

El lío de los intercambios de parejas y el nombre de Lydia Lozano

Pero, como todo, existe un detonante. Y esta vez el lío vino de un testimonio de un supuesto testigo asegurando que una colaboradora del programa acostumbra a frecuentar un exclusivo local de intercambio de parejas con su pareja. Una revelación con gran carga morbosa. Solo faltaba un nombre para terminar de montar el "quilombo", y lo soltó Carmen Alcayde: Lydia Lozano.

A partir de ahí empezó el cotilleo a cuenta de las supuestas visitas al local de intercambio o "swingers" (como se conoce en el argot) de Lydia Lozano y su pareja, Charly. Un dato revelado que no es plato de buen gusto, toda vez que en el mundo swinger o de intercambio de parejas la discreción es un valor tremendamente apreciado. Los asistentes a ese tipo de fiestas, de hecho, llegan a utilizar incluso pseudónimo.

De hecho, esta revelación sobre la vida íntima de Lydia Lozano ha causado polémica y hay quienes se preguntan hasta dónde será capaz de llegar Sálvame para salvar sus problemas de audiencia.

Belén Esteban y Gema López a la carga contra Carmen Alcayde

El caso es que la decisión de Alcayde de soltar el nombre de Lydia Lozano generó la reacción airada de varias compañeros, que salieron en defensa de Lozano. Así ocurrió con Belén Esteban y Gema López.

Gema López acusó a Carmen Alcayde de montar esta polémica y armar el lío con la intención de ganarse más días de contrato en Sálvame. De alguna manera, entiende que Carme Alcayde traiciona y pisotea a compañeras con tal de hacerse notar en el programa. "Yo vine a este programa con un contrato como tú de un solo día, donde firmaba cada día que venía. Podía haber elegido la carta A o la carta B. Yo elegí la carta B. Oye, me salió bien y vengo más días; pero te aseguro que podía haber elegido otras cartas, subir muchos días al pulpillo y hacer muchas cosas. Yo he dicho ‘no’. Probablemente, te considere la dirección del programa mejor colaboradora que a mí, pero te digo que lo que yo no quiero hacer, no lo hago. Me lo diga la dirección o quien sea", sentenció.

Pero más acalorado fue el momento con Belén Esteban. Algunas de las frases recriminatorias de "La princesa del pueblo": "A mi no me gustó nada lo de Lydia. Ella no se merecía que tu dijeras su nombre aunque fuera por jugar con el programa" o "a ti lo único que te importó el otro día fue el protagonismo". Y también le soltó: "Yo no lloro como otras, a lo mejor la gente se cree más las lágrimas de Lydia, que yo también me las creo".

Carmen Alcayde defiende su trabajo

Alcayde no dudó en contestar. Primero, trató de justificarse: «Yo estoy arrepentida por lo que le he hecho sentir a Lydia, pero lo grande lo habéis hecho los demás. Lo ha hecho el de la máscara (quien filtró la información del intercambio de parejas), lo ha hecho Lydia, lo ha hecho Charly. Yo estaba jugando».

Después, Carmen Alcayde lanzó un reproche a Belén Esteban: «Yo también puedo decir que tu quieres ser la actriz principal en muchas cosas y que se pare el mundo cada vez que te levantas o hablas».

Y, como era de prever, Belén Esteban no se cerró la boca: «¿Sabes lo que pasa? Que tú eres actriz y haces un papel y muchas veces te sale de puta pena». Nuevo melón en el enfrentamiento y más reproches de los colaboradores contra Carmen Alcayde. Varios se sumaron a la situación.

"Yo no soy actriz, lo que hago es jugar a ‘Sálvame’ y remar a favor», se defendió la presentadora, dejando caer que intenta generar y contribuir al estilo agresivo y polémico del programa. Y, de nuevo, achacando a Lydia Lozano que llora demasiadas veces y la mayoría es de mentira.

Pero Belén Esteban volvió a replicar y se justificó señalando que en Sálvame lo que prima es el sentimiento veraz de los colaboradores y no tanto el sentimiento fingido o actuado. "Si Lydia (Lozano) es grande y lo es como colaboradora es porque es puro sentimiento. Y si Belén es grande como colaboradora es porque es puro sentimiento. Si tu te crees que has venido aquí a interpretar un papelito estás apañada. Lo que ha valido en 13 años es la autenticidad», advirtió Belén Esteban. Y Carmen Alcayde trató de justificar su trabajo: «Yo he venido aquí con humildad y he traído informaciones y hago una cosa que a lo mejor vosotros no hacéis: verme el programa de 4 a 8 para luego opinar».

La guerra interna está servida en Sálvame, nuevo incendio en el seno de Telecinco. Y los seguidores del programa y de la cadena, algunos ya mosqueados con su deriva y que piden un cambio de rumbo, ya están tomando partido por uno y otro bando. ¿Habrá más capítulos de la batalla interna contra Carmen Alcayde esta semana? ¿Continuará coleando el lío de los supuestos intercambios de pareja de Lydia Lozano?