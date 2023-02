Nuria Yáñez siempre ha sido un personaje muy conocido dentro de la escena de los realities españoles. Muy singular, la inseguridad que la caracterizaba hizo que la catalana triunfara entre la audiencia, quienes le tenían mucho cariño.

Tras abandonar el concurso, Fresita fue de plató en plató, pero tristemente su popularidad fue decayendo. Sin embargo, la gente no la ha olvidado y es recordada por ser una de los personajes más carismáticos del reality estrella de Telecinco.

La catalana ha protagonizado momentos míticos de Gran Hermano, como cuando se quedó atrapada en un establo con vacas, o cuando se puso a llorar porque un compañero criticó a Salou, de donde ella proviene.

La exconcursante sigue activa en su cuenta de Instagram , donde comparte fotos de su vida y divertidos vídeos de su etapa en el programa, como el famoso "una vaca me quería comer..". Sin embargo, pocos recuerdan que antes de tocar la riqueza con los dedos, la ex gran hermana estuvo a punto de perderlo todo. Tuvo una brutal crisis económica en el año 2013 y contó todos los detalles en ‘Sálvame’, donde la vimos llorar a mares. Nuria Yáñez, la concursante más dulce de la historia ‘Gran Hermano’, vivió su peor momento hace justo una década, cuando estuvo a punto de perder su casa por un negocio que le iba mal. Había montado una tienda de ropa, pero los números no le daban y tuvo que echar el cierre.

Solo se le acumulaban cartas de Hacienda y las deudas que tenía alcanzaban los 12.000 euros. Estaba destrozada y no pudo evitar romperse ante las cámaras del programa de las tardes de Telecinco: “He dejado de pagar mi hipoteca, no puedo más”, declaró.

Estaba ahogada por las deudas, desesperada y necesitaba que alguien le echara una mano: “Cuando pides que te bajen el alquiler del local, te dicen que les da igual que te vayas, que prefieren tener ratas”, declaró, entre lágrimas.

“Solo quiero sacar mi negocio adelante o buscar un trabajo normal, pero quiero quitarme este lastre de haber sido una ganadora. Ahora, soy una perdedora”, aseguró, muy afectada la mujer que se llevó el maletín en la quinta edición de ‘GH’.