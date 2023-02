Hay quien se atreve, incluso, a hablar de una maldición. Y es que son varios los concursantes de 'Gran Hermano' a quienes la suerte les ha sido esquiva tras salir de la casa, a la que llegaron repletos de ilusión. En las dieciocho ediciones del reality han pasado centenares de concursantes, algunos de los cuales han sufrido desgracias .

Uno de los casos que más ha sorprendido a la audiencia es el de María José Galera, la concursante de la primera edición de Gran Hermano, la más icónica de este reality de Telecinco.

Su primera desgracia vino estando en la casa, pues salió a la luz que había ejercido la prostitución en su pasado, algo que le dejaría ya etiquetada para siempre. Galera vivió una relación con Jorge Berrocal en 'GH' aunque, fuera de la casa, la relación se truncó. La concursante vivió también la muerte de una hija, que tenía un delicado estado de salud. Y tras irse a México, tuvo que regresar a España al sufrir amenazas.

En una entrevista hace dos años en Sálvame Deluxe, Galera confesó que estaba arruinada. La exconcursante pasó de tener participaciones en diferentes restaurantes y discotecas de moda a trabajar vendiendo coches o limpiando. : “Como limpiadora me pagan 5 euros la hora, pero te agarras a un clavo ardiendo”, explicaba en la entrevista. Galera es de las pocas exconcursantes que está desaparecida en redes sociales, algo que preocupa a la audiencia después de los difíciles años que ha tenido que pasar tras sus salida de la casa de Guadalix de la Sierra.

Ahora, la concursante, se ha convertido en la nueva expulsada de Pesadilla en el paraíso. La concursante ha llegado al debate para sentarse con Sandra Barneda en el plató para hablar de su concurso y ha ahondado más sobre el sufrimiento que ha tenido en su vida con el fallecimiento de su hija Estefanía, lo que ya verbalizó con la visita de su hija Patricia a la granja, y de lo que ha hablado muy emocionada en directo. La presentadora ha recibido a la recién expulsada y le ha preguntado si ha conseguido olvidarse de todo dentro. “Hay algo que no se olvida nunca, lo intentas, pero no se supera, vives porque no tienes más remedio que vivir, pero no se supera”, ha entonado ella y es que asegura que “en la granja he dejado tristeza y me he traído mucho amor de los compañeros", de los que ha querido apuntar directamente a Kiko J, que afirma que le ha regalado momentos bonitos y Silvina: ·Me llevo una amiga, hacía años que yo no lloraba de la risa y lo he hecho con ella”.

Sandra Barneda no ha querido ahondar más en su sufrimiento y es que ha apuntado que sus ojos hablan de mucho dolor, algo por lo que ha preferido no ahondar más: “No quiero hablar, no es fácil darse cuenta cuando estas dentro de que hay dolor dentro y cuando tienes tanto tiempo de dar vueltas a la cabeza es muy complicado, la persona que no lo haya vivido no tenemos ni idea”. Algo que la concursante ha agradecido.