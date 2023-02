Hay formatos de programa que cautivan más que otros. No siempre tiene que ser, claro está, porque apelen a la sensibilidad humana. Es muy habitual que la popularidad venga de generar un contenido adictivo, ya sea porque deja una trama a medias al terminar la emisión o porque la audiencia está impaciente por conocer historias nuevas que no sabes cómo te van a sorprender. Eso es precisamente lo que ocurre con la fórmula First Dates, un programa que ya lleva años atrayendo a la audiencia a Cuatro todas las noches para conocer las historias de sus solteros.

First Dates cuenta con un elemento esencial para enganchar a la audiencia temporada tras temporada y ser una fuente inagotable de contenido: el amor. Si bien no siempre surge la llama entre los que se presentan en las citas a ciegas, a menudo salta la sorpresa y resulta que, de repente, dos personas que estaban hechas la una para la otra acaban encontrándose en el restaurante del amor. Eso sí. No todo lo que les atrae es conocer a la persona indicada. Carlos Sobera, conductor del programa desde sus inicios, ha sido testigo de incontables encuentros que no siempre han salido bien. Por su restaurante del amor han pasado auténticos personajes con aficiones, gustos y preferencias de lo más variadas, que han causado una verdadera sorpresa en sus acompañantes durante la cita. De las tantas personas que pasan por el restaurante del amor, muchos de ellos arrastran gustos un tanto extraños que no se preocupan por ocultar, ya que forma parte de su personalidad y quieren mostrarse de manera natural. Una pregunta muy recurrente en este tipo de concursos y programas que cuentan con la amplia participación de personas de a pie es si existe una remuneración económica detrás. Lo cierto es que en First Dates parece que sí. La creadora de contenido en redes Whereisleto acudió al restaurante del amor en dos ocasiones en 2019. Hace unos días reaccionó en su canal de Twitch a lo que había sido el primero de esos encuentros. Aunque finalmente no pareciera saltar la chispa entre ambos, su acompañante decidió invitarla. En ese momento del vídeo la creadora de contenido explicó cómo funcionaba el pago de las cenas del programa -o al menos cómo funcionaba en ese momento-: “Lo de pagar en el programa te lo explican. Aparte de lo que te pagan, que son entre 80 y 100 euros por ir, te dan 30 euros, dos billetes de diez y dos de cinco. Con esos billetes, que están dentro de tu dinero, si la cuenta son treinta euros pones 10 y 5. Si yo pago quince y él paga quince, al salir nos devuelven el dinero, pero si alguien te lo paga a él al salir le devuelven solo 15 por haberme invitado”.