Marta López está en su peor momento. Solo unos días después del fallecimiento de su padre, la tertuliana ha acabado hospitalizada por unos problemas de salud. Esto es lo que ha sucedido.

Nacida en Benavente en 1974, Marta López saltó a la fama como concursante de la segunda edición de "Gran Hermano", en la que fue la primera expulsada. Pese a ello, logró hacerse rápido con un hueco en la televisión. Primero en Crónicas Marcianas y luego en otros espacios como el "A tu lado", "La noria" o "Sálvame". Actualmente colabora, entre otros, con el programa "Ya es mediodía".

El padre de Marta López falleció el martes de la semana pasada tras pasar una larga enfermedad. "Estoy tratando de ser fuerte, pero no me gustan las despedidas. Buen viaje, papá", escribió en su cuenta oficial de Instagram, a modo de despedida.

Tal y como ella misma aseguró, tras la defunción tanto Marta López como su familia recibieron numerosas muestras de cariño; unos gestos que también agradeció a través de las redes sociales.

Ahora ha vuelto a utilizar esta vía, el Instagram, para hablar de sus últimos problemas de salud, que le han llevado a estar hospitalizada. "He estado un poco perdida, ya sabéis por qué, además he estado malita, he estado en el hospital porque me entró un cólico. No sé cómo llevar esto, tengo que aprender a seguir y vivir sin una persona que me ha acompañado toda mi vida que me ha apoyado y ayudado y que está en el cielo. Tengo tres niños, trabajo y hay que seguir para adelante", lamentó.

Afortunadamente, y aunque se le veía de "bajón", Marta López logró reponerse y pudo participar con total normalidad en el programa de "Ya es mediodía".