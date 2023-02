La diseñadora Vicky Martín Berrocal se abrió en canal durante su participación en el programa "Días de Tele" que presenta Julia Otero y habló sobre su separación con el empresario portugés Joao Viegas.

Julia Otero es una periodista y presentadora de televisión y radio española que se ha destacado por su larga trayectoria en los medios de comunicación y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género.

Nacida en Galicia en 1959, Julia Otero comenzó su carrera en la radio, trabajando en emisoras locales antes de dar el salto a la televisión. En 1986 se incorporó al equipo de TVE en Cataluña, donde presentó varios programas y fue corresponsal en Nueva York durante un tiempo. Posteriormente trabajó en varias cadenas de televisión y radio, como Antena 3, TV3, la SER u Onda Cero, donde actualmente dirige y presenta el programa "Julia en la Onda".

A lo largo de su carrera, Julia Otero ha sido reconocida con varios premios, como el Ondas, el Micrófono de Oro o el premio Nacional de Televisión. Además, ha sido activista en temas sociales y políticos, especialmente en la lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI.

Conectar con el público

Julia Otero es una comunicadora que ha sabido conectar con el público gracias a su estilo cercano y comprometido. En sus programas, aborda temas de actualidad con rigor y profundidad, pero sin perder de vista el componente humano y emocional de las historias que cuenta. Además, su capacidad para entrevistar a personalidades de todo tipo le ha valido el reconocimiento de sus colegas y del público en general.

Durante su entrevista, Vicky Martín Berrocal aseguró que la relación con el portugués, que duró tres años, acabó rompiéndose por celos. En declaraciones durante el programa, la diseñadora aseguró que "me fui a Portugal, y no me arrepiento de haberme ido. El día que me fui para allá tenía claro que volvería el día que no funcionara, y así lo hice".

Eso sí, aseguró que "El día que conocí a Joao, fíjate con 46 años, fue el día en el que conocí el amor, el de verdad. Un amor sano, entero, sin dramas. Tuve que esperar 46 años para vivirlo de esa forma".