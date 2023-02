¿Y si la fórmula de Shakira empezara a expandirse en el mundo de la música? Su tema con Bizarrap atacando a su ex, el futbolista Gerard Piqué, y su nueva pareja, Clara Chía, no ha parado de batir récords y el rédito económico, más allá de la venganza consumada tras la tormentosa ruptura, es más que evidente. ¿Hay más cantantes que harán lo mismo que Shakira cuando sufran una ruptura amorosa o una infidelidad?

No pocos ya han visto un paralelismo claro en otro triángulo amoroso del que se empieza a hablar, aunque con mucho rumor y, por ahora, no demasiado confirmado. Si bien, ya había habido más de un precedente a lo ocurrido entre Shakira, Piqué y Clara Chía. Aunque pocos o ninguno tan sonado como el de este triángulo amoroso que ha generado un terremoto cuyas sacudidas parecen no tener fin.

Sin ir más lejos, y no hace tanto, Maluma sacó su tema "Hawái", con claras referencias a su ex, Natalia Barulich, que luego mantuvo una relación con el futbolista Neymar, también mencionado indirectamente en la canción. En cierta medida, los paralelismos son claros: una persona de la música, un futbolista y una pareja ajena a ambos mundos.

Sin embargo, poco es comparable a la agresividad desplegada por Shakira en su tema con Bizarrap. Los ecos del tema siguen coleando y han surgido multitud de reacciones en todos los sentidos. Surgen nuevas canciones, incluso hechas por terceros, y la gente se aprovecha de la situación hasta para crear cuentas falsas de Clara Chía, que ha pasado de ser una desconocida a convertirse en uno de los personajes del momento.

La nueva "batalla Shakira - Clara Chía"

Ahora, los seguidores de dos artistas musicales apuntan a una mueva guerra al más puro estilo Shakira y Clara Chía. ¿Quiénes estarían implicados?

La cantante que ha hecho la canción - cumpliendo con el papel de Shakira- que incluiría un dardo a la persona que le habría "robado" a su amor es la argentina Tini . El tema en cuestión sería "Las Jordans" y los versos más señalados, los siguientes: “To' el mundo preguntando ¿quién es ella? / Más dura, más suelta, más bella. / Llegaste, pero ella se fue ya, no, no, no / No quiero saber si me extrañas / O si te aburrió la de España”

, la cantante española, de ahí la mención a España. Aitana, siempre según los rumores y la teoría de los fans, cumpliría el papel de Clara Chía, que le habría "robado" la pareja a Tini. ¿Y quién sería el hombre que cambió de pareja, el Piqué de esta historia? Todo apunta a que se trataría del cantante Sebastián Yatra, con quien vinculan ahora a Aitana.

Esta es la última teoría lanzada sobre una nueva batalla al estilo Shakira - Clara Chía, pero con otros protagonistas. ¿Estará el dardo de Tini dirigido realmente a Aitana, como todo parece? ¿Replicará en algún momento Aitana? El tiempo dirá si todo se queda en un rumor sin confirmar, un secreto a voces entre los fans de ambas artistas o si la bola continúa. Aunque para llegar a ser del tamaño de la de Shakira-Piqué-Clara Chía aún le queda mucho...