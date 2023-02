Nuria Yáñez, más conocida como "Fresita" por su participación en "Gran Hermano", no ha tenido una vida fácil tras su paso por el reality. La catalana montó una boutique de moda, "la ilusión de mi vida", que acabó cerrando. Sin embargo, Fresita consiguió rehacer su vida con un nuevo empleo ligado al mundo de la moda, además de seguir ligada, en cierta medida, a la televisión.

Hace ya veinte años que Nuria Yáñez pasó por un reality que marcaría su vida para siempre. "Hay gente que hace la mili, yo hice un reality", explica a LA NUEVA ESPAÑA al otro lado del teléfono. Y desde entonces, "poco he contado de mi vida, alguna pincelada". Eso sí, "si me llaman de Telecinco, que fue una empresa que me hizo vivir momentos únicos, no voy a renegar", señala.

Y por eso acudió a "Sálvame", donde contó que tuvo una brutal crisis económica en el año 2013 y en la que la vimos llorar a mares. Aseguró que estuvo a punto de perder su casa por un negocio que le iba mal. Había montado una tienda de ropa, pero los números no le daban y tuvo que echar el cierre. Solo se le acumulaban cartas de Hacienda y las deudas que tenía alcanzaban los 12.000 euros. Estaba destrozada y no pudo evitar romperse ante las cámaras del programa de las tardes de Telecinco: “He dejado de pagar mi hipoteca, no puedo más”, declaró.

Pero eso pasó y Fresita consiguió reinventarse. "Llevo seis años en una empresa relacionada con el mundo de la moda, que me encanta, donde estoy fija", afirma. Y también sigue vinculada a la televisión para un canal local de Barcelona con la sección "Cuéntaselo a Nuria" en el "Toni Rovira Show", "mi maestro, la persona que siempre confió en mí".

Vida pasada

A pesar de todo, Nuria Yáñez no reniega de su vida pasada. "Tiene que dejar de ser tabú decir que hemos tenido una mala racha económica, todos hemos tenido un momento duro, amoroso, económico o de frustración, ha sido una etapa dura porque era mi negocio, que monté muy ilusionada, pero sí lo sé no lo monto".