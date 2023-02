Alejandro Nieto se ha convertido en noticia este viernes por las reflexiones que ha hecho en su cuenta de Instagram. El concursante se alzó con la victoria en 'Supervivientes 2022' tras vencer en el duelo final a Marta Peñate, y se embolsó 200.000 euros.

"Muy bonito aquello del cheque de 200.000 pavos que gané en Supervivientes. Vale, pues me ingresaron 162.000. Para que lo sepáis, me quitaron el 19%. Hablé con la asesoría y me dijeron que en la declaración de la renta de junio me van a quitar de nuevo el 21%", expuso el gaditano.

Nieto ha detallado que de los 200.000 euros que ganó, ha tenido que pagar 80.000. "Me quedo con 120.000. He pagado una casa de 70.000, entonces me quedaban 50.000. Me he comprado un coche de 29.000 euros, que llevaba 14 años con el mismo y ahora tengo que hacer una reforma en la casa", ha continuado.

"Dime tú con qué dinero. La gente pensará tal, pero pagando el alquiler de una casa, un hijo, la gasolina...", ha comentado. Además, ha animado a sus seguidores a que se rebelen contra el sistema impositivo: "Bueno, ya termino, deciros que en mi lista no entra el 'no puedo'. En lo que hago, intento hacerlo lo mejor posible, pero esto ya no es por mí".

"Deberíamos levantarnos todos los españoles y decir 'basta ya'. Es por vosotros mismos. A los que estáis trabajando, de 2.600 pavos que cobráis en nómina, luego os quedan 1.400. Os quitan 800, casi 1.000 pavos de impuestos", ha expuesto el también ganador de 'GH VIP'.