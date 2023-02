Nuria Yáñez, más conocida como "Fresita", alcanzó el éxito tras convertirse en ganadora de Gran Hermano. Sin embargo, desde entonces ha mantenido un perfil bajo. "Me han ofrecido muchos programas polémicos y no, prefiero hacer televisión alegre y divertida", aseguró a LA NUEVA ESPAÑA.

Fresita concursó, hace ahora dos décadas, en uno de los realitys que arrasaba en audiencia como era Gran Hermano. Y tras pasar por el programa, decidió cumplir su sueño de abrir una tienda de ropa, un negocio que no le salió tan bien como esperaba y que acabó cerrando. Algo que contó en "Sálvame" y que, como asegura, "no es ninguna deshonra, montar un negocio es difícil". En "Sálvame" contó que tuvo una brutal crisis económica en el año 2013. Aseguró que estuvo a punto de perder su casa por un negocio que le iba mal. Había montado una tienda de ropa, pero los números no le daban y tuvo que echar el cierre. Solo se le acumulaban cartas de Hacienda y las deudas que tenía alcanzaban los 12.000 euros. Estaba destrozada y no pudo evitar romperse ante las cámaras del programa de las tardes de Telecinco: “He dejado de pagar mi hipoteca, no puedo más”, declaró.

Sin embargo, la catalana ha conseguido reconducir su vida laboral, trabajando en una empresa dedicada al mundo de la moda y colaborando con un programa en una televisión local de Barcelona, el "Toni Rovira Show", donde cuenta con una sección propia. "Orozco empezó en este programa, pero también han pasado otros grandes como Rosa López, Bustamante o Bisbal, hago la televisión que me gusta de la mano de un maestro como Toni Rovira".

Pero, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? La propia Fresita lo explica. "Estuve 10 años de presentadora de call tv -esos programas en los que se podía concursar llamando por teléfono", destacó, siempre en su afán de trabajar y no vivir del cuento como bien podría haber hecho. "Tengo una vida muy sencilla y si hubiera querido hacer dinero paseándome por programas, lo hubiera hecho, pero no, rechacé Crónicas Marcianas por ir gratis al programa de Jesús Quintero", destaca.

Y, como asegura, "no me arrepiento de nada, igual me arrepiento de no haberme pegado buenas fiestas en Ibiza, no me he drogado jamás, mi único pecado fue mi boutique, que era algo que quería hacer desde pequeña, pero es que hoy no se puede ser autónomo".