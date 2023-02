Momento sorprendente el Sálvame Deluxe de Telecinco de este sábado. El programa, que contaba con Raquel Mosquera como plato fuerte y el morbo de saber si se cumplían las nuevas normas supuestamente dictadas por la dirección del canal, contó con un momento muy comentado después de que se desvelase cómo le han dejado la cara a una de las colaboradoras de Sálvame, archienemiga además de Marta Riesco, colaboradora de otros programas de la cadena que ha sido epicentro de un terremoto en Telecinco en los últimos días.

Especialmente sonado fue el encontronazo entre Marta Riesco y Cristina Porta, colaboradora de Sálvame. En medio de una rueda de prensa de Ortega Cano, Marta Riesco, pareja además de Antonio David Flores, acaparó toda la atención del torero hablando por encima de las preguntas de sus compañeros, lo que ofendió profundamente a Cristina Porta, que estaba cubriendo el evento para Sálvame y en directo. "Lo siento compañeros pero es que Marta Riesco es una maleducada", aseguró Cristina Porta, que recibió un sonoro aplauso del público y de los tertulianos desde el plató de Sálvame.

Se intensificó así la batalla entre el plantel de Sálvame y Marta Riesco, quien ya había tenido rencillas con Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y otros personajes de alto renombre en Telecinco. La situación se enquistó, la airada reacción de Marta Riesco fue muy comentada y acabó supuestamente defenestrada por la dirección de la cadena.

La reacción de los gestores de Mediaset, con Borja Prado a la cabeza, no se ha quedado allí. Y ya circulan informaciones de que han exigido a las productoras de sus programas de cotilleo que veten una serie de nombres en sus debates, entre ellos el de Marta Riesco, Antonio David Flores o Rocío Carrasco... Por eso había mucho morbo en saber si se cumpliría con esa norma en el Deluxe de ayer. "Para qué invitan a Raquel Mosquera si no va a poder hablar de Rocío Carrasco", se preguntaba mucha gente en las redes. De hecho, finalmente parece que la entrevista a la ex de Pedro Carrasco no convenció del todo.

Cómo le han dejado la cara a Cristina Porta

Pero, más allá de la aparición televisiva de Raquel Mosquera, otro momento álgido del programa llegó cuando apareció Cristina Porta en pantalla con la cara tapada por vendajes y esparadrapo. ¿Qué le había pasado?

Pues bien, resulta que la colaboradora de Sálvame, gran archienemiga de Marta Riesco, se sometió a una nueva operación estética. Y salió explicando lo que se había hecho y sus razones.

"Me he operado de la vista, me he retocado por tercera vez la nariz y me he pegado las orejas", afirmó Cristina Porta, que aclaró que "no estaba acomplejada, pero soy muy perfeccionista". No es la primera vez que pasa por quirófano.

"Nunca nadie me ha dicho nada feo. Simplemente son cosas mías y trabajo mi físico para mí. Siempre pienso que puedo estar mejor", quiso matizar la colaboradora de Sálvame. Carmen Borrego, experta en cirugía estética, fue además la encargada de descubrir la nueva cara de Cristina Porta.