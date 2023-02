Después de estar al pie del cañón entre diario dirigiendo y presentando los Informativos de Telecinco, Pedro Piqueras ha aprovechado este fin de semana para disfrutar de una corrida en Valdemorillos con amigos. Muy feliz de poder aprovechar su tiempo libre, el periodista nos ha confesado que, a pesar de los rumores, continuará al frente del espacio informativo.

Pedro nos aseguraba que acudía "con amigos, a ver la primera corrida de la temporada" y que "voy a los toros" de forma habitual ya que "en mi ciudad hay un gran ambiente", aunque ha asegurado que "cada vez menos, la verdad, voy muy poquito". El presentador se mostraba de lo más relajado ante este plan de sábado con esta faceta taurina que desconocíamos.

Ante los rumores que ha habido a través de las redes sociales sobre su permanencia en los Informativos de la cadena, Pedro se sorprende ante la pregunta y nos aclara que: "'Yo no dejo nada! me ha sorprendido con esa pregunta". El presentadora confiesa estar "bien trabajando" y no tiene pensado retirarse de la pantalla.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntarle por ese día en el que pudo dar clase a la Reina Letizia antes de que se comprometiese con el, por aquel entonces, Príncipe Felipe: "no fue mi alumna, le di clase una vez, un día", una experiencia que califica de "inolvidable" y donde ya se dio cuenta que era "una gran estudiante y sobre todo, una gran presentadora de informativos, se veía que era una chica lista".

Hace unos meses, Mediaset decidía relevar de sus funciones a Paolo Vasile, quien dejó de ser de manera inminente el máximo responsable de Mediaset. El italiano fue fulminado por la cúpula del grupo tras no poder solventar la grave crisis de audiencia que sufre Telecinco en los últimos meses y que se une a la mala reputación de la cadena en la última década.

Su puesto lo ocupó la nueva dirección de la compañía, con Alessandro Salem y Massimo Musolino como consejeros delegados y Borja Prado en calidad de presidente. Se trata, por tanto, de una refundación de la compañía en toda regla.

Pero parecen no ser los únicos cambios que se han planteado para la cadena. Y es que han querido meter mano en el área de contenidos, sección liderada por Manuel Villanueva como director general y Jaime Guerra al frente de la dirección de proyectos.

La cadena ha decidido relevar a varios directivos históricos de la cadena. Ellos son Mariano Blanco, responsable de Actualidad, Baldomero Toscano, productor de programas de Mediaset; y Miguel Santiago Vila, director de Nuevos Proyectos.

Este es el millonario sueldo que ganaba Paolo Vasile en Mediaset

Pero, ¿quién es el mejor pagado por Mediaset? Alejandro Echevarría Busquet, bilbaíno de nacimiento y de 80 años, fue presidente de Mediaset España desde 1996 hasta el mes de abril del año pasado, según las últimas cuentas presentadas por el grupo, correspondientes a 2021. Ese año el grupo mediático le pagó 3.071.499,52 euros, de los cuales 2 millones fueron en concepto de gratificación extraordinaria y 265.850 euros en variables.

El segundo en la lista de mejor pagados sí fue Paolo Vasile, que en aquel ejercicio se embolsó la nada desdeñable cifra de 1.926.755,69 euros. De este montante, 856.700 euros fueron en variables.

El podio lo completa Massimo Musolino, que añadió 953.126,81 euros a su cuenta, algo más de 260.000 como variables. Musolino es el actual director general de gestión de Telecinco.

El resto del listado lo completan Mario Rodríguez Valderas (761.048,42 euros, de los cuales 228.501,50 lo han sido como retribución variable), Fedele Confalonieri (139.000 euros), Marco Giordani (143.000 euros), Borja Prado Eulate (119.000 euros), Gina Nieri (115.000 euros), Niccolo Querci (127.000 euros), Consuelo Crespon Bofill (159.000 euros), Cristina Garmendia Mendizabal (147.000 euros) y Francisco Javier Díez de Polanco (163.000 euros).

Este listado fue publicado por Mediaset tras la pregunta formulada por un accionista. En la junta también se revelaron otros detalles económicos del grupo mediático.

Deuda de Mediaset con La fábrica de la tele

La pregunta realizada por un accionista era la siguiente: "¿Es cierto que, a LA FÁBRICA DE LA TELE, se le adeudaba al cierre del ejercicio 2021 la cantidad de 5.835.000 euros? ¿Nos pueden determinar cuál es la causa de dicha deuda?".

Desde el consejo de administración de Mediaset contestaron con aparente transparencia, aunque sin entrar en más detalles: "Sí, es correcto. La cantidad referida se corresponde con gastos asociados a la producción de contenidos".