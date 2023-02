'Supervivientes 2023' ya calienta motores con los primeros concursantes confirmados. Telecinco ya ha empezado a desvelar los nombres de los participantes del casting de esta edición del reality de aventuras, cuyo estreno está previsto para el próximo mes de marzo.

Jorge Javier Vázquez, Carlos Sobera y Ion Aramendi volverán a conducir las galas del reality de Telecinco, que este año cuenta con la incorporación de Laura Madrueño como presentadora desde los Cayos Cochinos de Honduras. Bajo estas líneas recogemos la lista de los concursantes confirmados hasta el momento de 'Supervivientes 2023'.

Patricia Donoso se ha convertido en toda una estrella mediática en tiempo récord que ahora viajará a Honduras para convertirse en concursante de ‘Supervivientes’. Pero ¿Quién es Patricia Donoso? Desde que interviniera en ‘Sálvame’ asegurando haber tenido una “relación platónica” con José Ortega Cano, no ha dejado de dar titulares y generar polémica con su estilo de vida, un día a día de vértigo plagado de lujos que también ha sido cuestionado.

Y ella no es la única. Tras convertirse en la ganadora de 'GH VIP 7', Adara Molinero va a participar en 'Supervivientes 2023' y sus fans no pueden estar más emocionados con la noticia, ya que echaban mucho de menos verla en un reality. La influencer se ha mostrado igual de ilusionada y ha asegurado que todavía no se cree que vaya a poner rumbo a Honduras en breves: "Estoy en shock, me habéis escrito mucho, pero es que no podía decir nada antes". La exnovia de Hugo Sierra - concursante de 'Supervivientes 2020' con el que tiene un niño de tres años llamado Martín - ha hecho esta confesión frente al espejo, levantándose la sudadera para mostrar el estado actual de su tripa: "He hecho todo lo posible por engordar y tener reservas, esto es lo máximo que puedo engordar".

Laura Madrueño: del espacio del tiempo a la Palapa de 'Supervivientes'

'Supervivientes 2023' supondrá era el primer reto profesional de Laura Madrueño en el mundo del entretenimiento televisivo. Licenciada en Comunicación Audiovisual, la periodista forma parte del equipo de Informativos Telecinco y está al frente del espacio El Tiempo que se emite tras el Informativo de Pedro Piqueras. Además, es colaboradora en programas como ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Sálvame’ y ha realizado reportajes sobre viajes, deporte y vida sana para diversos medios.

Gran apasionada del mundo marino y los deportes, es cofundadora de la productora We Are Water Films, desde la que realiza junto a su equipo documentales submarinos. En 2021 publicó su primer libro 'Somos agua', en el que analiza los problemas que aquejan a los océanos. Actualmente Laura es uno de los perfiles más influyentes en cuanto a concienciación ecológica y cuidado del medio ambiente.