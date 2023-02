¿Qué piensa la gente cuando se le pone encima de la mesa el nombre de Bertín Osborne? A muchos se les vendrán a la mente palabras como seductor o galán. Así lo quiso dejar claro ayer Paz Padilla en el estreno de su programa Déjate querer en Telecinco. Su amigo Bertín Osborne fue el elegido para el debut de Paz Padilla con este nuevo formato. Y en buena medida no defraudó.

Además de Bertín Osborne, por el programa de Paz Padilla pasó Jorge Pérez, otro rostro muy conocido en Telecinco. Fue guardia civil, ganó Supervivientes y recientemente tuvo un lío muy sonado con Alba Carrillo, que aún sigue coleando.

La apuesta de Déjate querer por Bertín Osborne y Jorge Pérez logró, en el debut del programa, un 13% de cuota de pantalla con 1.231.000 espectadores. Lideró así con margen la noche del sábado, puesto que Antena 3, con El Peliculón, se conformó con un 9,8% y 1.193.000 espectadores.

Bertín Osborne ha sido uno de los primeros invitados de Paz Padilla en esta nueva temporada de ‘Déjate querer’. Al cantante siempre le han colgado el cartel de ‘Seductor’, pero él se considera “más bruto que un arao”, dice no ser de lágrima fácil, pero reconoce que sí se suele emocionar cuando recuerda a su madre o habla de su hijo Kike (que padece una lesión cerebral).

Y es que el presentador reconoce tener una vena sensible en la que “salta” para defender a los demás. Recuerda Paz la cámara oculta que le hicieron en un programa de Toñi Moreno y en la que Bertín defendió a una joven de una injusticia y le pregunta si se ha visto en esas situaciones en más de una ocasión: “Me he buscado problemas, yo he estado en chirona dos veces”.

“Estuve en el Puerto de Santa María por una bronca de estas, por un lío en el que me metieron. Estaba en una celda con otras cuatro personas y les preguntaba qué habían hecho. Uno me decía ‘pues yo me he peleado’, y otro me decía ‘pues yo he atracado en varios chalets’, y yo le preguntaba que dónde y me decía ‘allí en Vista Hermosa’ y yo le decía ‘me cago en la leche, allí vivo yo”, cuenta Bertín.

Bertín estuvo tres días allí encerrado y, cuando conoce a su primera mujer, a Sandra, estaba tomándose algo con ella y "aparecieron cuatro quinquis". Sandra se mostró preocupada por si les iban a robar y entonces Bertín se levantó a abrazarlos y saludarlos, pues eran sus compañeros de celda: “Eran compañeros míos de la cárcel”. La segunda fue también por otra bronca.