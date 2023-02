La última vez que Kiko Rivera se sentó en el programa de televisión aseguró que le gustaría arreglar las diferencias que haya podido tener en el pasado con su madre y disfrutar de nuevo de su relación. Unas declaraciones que han chocado muchísimo con lo que veíamos semanas después cuando el dj celebraba su cumpleaños e invitaba a dos enemigos de la tonadillera.

Una celebración en la que hubo tres comentadísimos invitados que no se llevan precisamente bien con Isabel Pantoja: José Antonio Canales Rivera -que en ocasiones se ha mostrado muy crítico con la tonadillera-, Sylvia Pantoja -uno de los azotes públicos tanto de la artista como de Anabel y Agustín Pantoja, con los que no tiene ningún tipo de relación- y, lo que es más sorprendente, Begoña Gutiérrez, que ha arremetido duramente contra su madre en los últimos tiempos.

Este sábado, Europa Press hablaba en exclusiva con Kiko y lo cierto es que se reafirma en lo que ya nos dijo hace unos días. No se arrepiente de haber invitado a estas persona sa su fiesta de cumpleaños. De hecho, se enfada cuando le preguntamos por la presencia de Sylvia y Begoña en dicha fiesta: "¿acaso no puedo invitar a quien me dé a mí la gana?".

"Cada uno que piense lo que quiera, es mi cumpleaños y yo invito a quien me da la gana" nos recalcaba el hijo de Isabel Pantoja que siempre ha tenido claro una cosa: los problemas que su madre tenga con otras personas son de ella, no de él. El dj parece que no le importa lo más mínimo haberse juntado con estos enemigos íntimos de su madre, dándole igual lo que opine la cantante al respecto..

El marido de Irene Rosales ha hecho hincapié en que hubo otras personas que también recibieron su invitación pero que no asistieron, como por ejemplo "mi prima Anabel, por ejemplo, ¿vale? Pero no pudo venir?". Parece que Kiko no se acuerda que su prima está trabajando en la gira de su madre y le es imposible cruzar el charco para estar con él en su cumpleaños.