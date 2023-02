Iñaki Urdangarín está de nuevo en el punto de mira por su reciente viaje a Baqueira Beret con su pareja, Ainhoa Armentia. Y no precisamente por escoger la estación de esquí que se convirtió en su refugio con la Infanta Cristina para su última escapada romántica, sino por haberse alojado, presuntamente, en la residencia de 'La Pleta', en la que la Familia Real se queda siempre que visita el Pirineo catalán.

Al parecer, el ex duque de Palma no habría informado de su acompañante y habría sido cuando la seguridad de la exclusiva urbanización - a la que casualmente ha regresado el Rey Felipe con un grupo de amigos este fin de semana - descubrió la presencia de Ainhoa, cuando se les invitó a abandonar el lugar, donde tan solo habrían permanecido 16 horas.

Una polémica sobre la que ahora se ha pronunciado el segundo hijo de Doña Cristina y el exjugador de balonmano, Pablo Urdangarín, que con la educación que le caracteriza y asegurando que se encuentra "bien", ha confesado que no tiene "nada que decir" sobre el viaje de su padre con su pareja a Baqueira: "Siempre lo mismo, ya" ha zanjado con hartazgo, dejando entrever que no se trata de un tema agradable para él. La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' se pronuncia sobre la última polémica generada tras la visita del rey Felipe VI unos días después de que lo hiciera Iñaki Urdangarin y su novia Ainhoa Armentia. La periodista defiende al monarca y confiesa no entender ciertos aspectos que rodean al Gobierno de España. Mariángel Alcázar cree que existen dos posibilidades sobre lo ocurrido: "Una, que el rey le haya dicho a Urdangarin que fuese allí para recoger sus cosas porque él iba a ir a la próxima semana; o dos, que Iñaki se haya plantado allí con Ainhoa y le hayan dicho rápidamente que se marche". Dos opciones que cogen mucha fuerza si tenemos en cuenta que Armentia y el ex de Doña Cristina no esquiaron ni pasearon por la nieve durante su escapada a Baqueira. Joaquín Prat, sin dar crédito, aporta su opinión: "Pero vamos a ver, el que le da las llaves a Urdangarin no puede decir 'oiga, que este señor se ha plantado aquí pidiendo las llaves' o los escoltas, que dependen del Ministerio del Interior, porque este señor lleva seguridad, no pueden avisar diciendo 'oiga, que este señor está camino de Baqueira...".

Ana Rosa, que no perdía detalle de la polémica, se pronuncia sobre este tema: "Aquí hay noticias que hay que aclarar, creo que Casa Real lo está haciendo francamente bien y habría que aclarar". Tras esto, la presentadora añade: "Al rey Felipe VI y a Doña Letizia los meten en unos marrones que se los comen sin venir a cuento". Un asunto que enfada a la presentadora, puesto que la seguridad que lleve Iñaki Urdangarin es subvencionada por el Gobierno de España y no por la Familia Real: "Vamos a ver, este señor dicen que no lleva escolta: ¿lleva escolta o no lleva escolta?". Tras la pregunta, Marisa Martín Blázquez le responde: "Sí, lo lleva, porque dicen que todavía no está divorciado oficialmente de la infanta".

La presentadora, tras escuchar el posible motivo, sentencia: "¿Por qué un tipo que vive con su novia lleva escolta que pagamos todos los españoles? A mí que me lo expliquen. Si no está divorciado, que se divorcie. Y aunque no esté divorciado le pueden quitar los escoltas...". Por último, Ana Rosa sentencia sobre este tema: "Me parece muy bien que se separen o no se separen, pero yo no tengo por qué pagarle los escoltas a Urdangarin y a su novia, ya está"