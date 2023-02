Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos en la televisión española De hecho, el formato no para de acumular récords de espectadores en su franja de horario; de hecho muy posiblemente sea el programa más visto de la televisión en la actualidad, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos o políticos.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores. Pero sobre todo, son muy llamativos los eternos duelos entre Orestes y Rafa, dos chicos que están a punto de llevarse un bote millonario.

Orestes, un burgalés de 25 años licenciado en filología (aunque estudiante de filosofía en la actualidad) es todo un prodigio en lo suyo. El concursante nos ha brindado momentos muy tensos, en los que su valentía y humildad han quedado retratadas. De hecho, muchos espectadores lo tildan de "ser demasiado buena persona".

Por el otro lado está Rafa, un sevillano de 32 años, periodista y muy amante de la lectura y de la música. Mucho más estratega que su rival, Rafa ha conseguido acumular más victorias que el burgalés desde que recaló por segunda vez en Pasapalabra, lo que lo convierte en el concursante con más probabilidades de alzarse con el codiciado bote.

El programa lidera cada tarde en su franja de audiencia y lo hace gracias al titánico duelo entre estos dos pesos pesados, la simpatía de su presentador, Roberto Leal y la de los invitados que acuden a ayudar a los dos concursantes.

La gran duda ahora es cuándo se va a repartir el bote, que acumula ya la espectacular cifra de 2.170.000 euros. En el último programa ha vuelto a darse una de esas sorpresas que deja a todos boquiabiertos. Orestes y Rafa han jugado por un bote de 2.164.000 euros. Sin embargo, mientras alguno se lleva ese premio, la emoción está en lo igualados que son sus duelos incluso cuando parece que uno tiene todas las papeletas para ganar.

Orestes ha vuelto a llevar la iniciativa de la prueba, estirando una buena racha de ‘primervueltismo’. Esta vez sólo ha necesitado tres turnos para sumar 22 aciertos, con una mejor jugada de diez letras en verde.

#Audiencias. Millones de gracias #Pasapalabra708 arrasa con +2,9 M y un 24,1%, la mayor cuota de la TV y a más del triple de su rival

Emisión con más espectadores únicos con 5.372.000



21 de febrero de 2023

Sin embargo, ha optado por no plantarse. Ha preferido esperar a comprobar la fuerza de la remontada de Rafa. El sevillano está acostumbrado a estos retos y, de hecho, se ha ido acercando… hasta que ha tropezado ya en la segunda ronda con la ‘H’. No obstante, los dos han empatado, por lo que ya no hay silla azul.

De hecho, su duelo arrasó en audiencia con 2,9 millones de espectadores y un 24,1%., "la mayor cuota de la TV y a más del triple de su rival".