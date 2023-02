Tamara Falcó e Íñigo Onieva celebrarán su boda el próximo mes de julio, estando ya en la recta final para la celebración de la que ya se conocen algunos detalles, como el lugar en el que será el banquete o las condiciones que el novio ha puesto a sus amigos para asistir a la celebración. Sin embargo, la hija de Isabel Preysler le ha hecho un feo a su suegra, Carolina Molas, que no sabemos muy bien cómo le habrá sentado a la que será la madrina de la boda.

Parece que después de mantener una relación de altibajos, la boda de la hija de Isabel Preysler va a ser una realidad. Pocos lo creían meses atrás, cuando la pareja se rompió tras hacerse públicas unas fotos en las que se veía a su prometido, Íñigo Onieva, besándose con una mujer que no era Tamara durante la celebración de un festival de música en Estados Unidos. Una ruptura que se hizo a días después de haberse prometido la pareja. Así lo contó la propia Tamara durante una rueda de prensa por la que estiman pudo cobrar casi un millón de euros, aunque se desconoce si en metálico o en especie.

Pasaron los meses, y la pareja volvió a encontrarse de forma pública en un par de ocasiones. Todo hacía presagiar que habría una reconciliación, como así fue. La pareja se fue de viaje romántico al Polo Norte, de lo que dejaron constancia en la revista Hola, que publicó unas fotos muy detalladas sobre la escapada. Desde entonces, la única vez que la pareja ha estado separada fue cuando Íñigo Onieva viajó hasta el otro lado del mundo por cuestiones laborales, mientras que Tamara decidió centrarse en su trabajo.

Detalles

Ahora, pasado San Valentín, la pareja ha vuelto a salir públicamente y Tamara no ha dudado en contar algunos de los detalles de su boda. como que el banquete tendrá lugar en El Rincón, mientras que está por ver dónde se celebrará la ceremonia. Sin embargo, también han ocurrido otros acontecimientos, como el cumpleaños de la suegra de Tamara y madre de Íñigo Onieva, Carolina Molas. La suegra de Tamara Falcó organizó una cena a la que acudieron sus tres hijos y algunos amigos íntimos donde, al parecer, no estuvo la hija de Isabel Preyler, quien no felicitó a su suegra a través de sus redes sociales, como sí hizo su hijo. Es más, suegra y nuera ni siquiera se siguen en Instagram.