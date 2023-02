"La isla de las tentaciones" es uno de los grandes "realities" de la pequeña pantalla en España. El programa engancha a sus espectadores por la polémica y el morbo de la fidelidad de las parejas con los tentadores. Eso es lo que ha pasado en la última edición, que ha acabado con un susto de los gordos. La segunda hoguera de Elena fue durísima. En el programa anterior de ‘La isla de las tentaciones’ vimos su reacción a las imágenes de la infidelidad de David, que se había besado con María.

Elena se levantó de la hoguera con un cúmulo de emociones: triste, enfadada, dolida, decepcionada… Se alejó de la tablet y de sus compañeras durante unos minutos, en los que lloró y gritó, incapaz de creerse que su novio, en el que tanto confiaba, podía traicionarla de esa manera. Elena contó que antes de ir a ‘La isla de las tentaciones’, ella y David estaban muy bien como pareja, por eso no entiende ese comportamiento de su novio, que la decía una y otra vez que la quería. “Qué poca palabra, qué mentiroso. Lo que más me duele es que no se arrepienta y que no piense en el daño que me puede hacer a mí”, reflexionó.

Esta infidelidad supone un antes y un después para Elena. Primero, porque aseguró que ni se le pasaba por la cabeza perdonar a su novio. Por otro, porque se está conociendo mejor a sí misma y descubriendo lo fuerte que es. Durante la hoguera de Lydia, Elena se desmayó. El equipo del programa entró rápidamente para asistirla y se la llevaron al servicio médico, ante el tremendo susto de todas sus compañeras. Afortunadamente, se recuperó sin sobresaltos. “Está en el servicio médico, ha sido una bajada de tensión. Creemos que lo mejor es que no vuelva a la hoguera”, les comunicó Sandra Barneda a las chicas.

Tras su desmayo, el equipo del programa decidió que el servicio de urgencias valorara su situación. ‘El Debate de las Tentaciones’ ha emitido en exclusiva las imágenes de esa consulta y todos los chequeos a los que se sometió. Así como los primeros momentos de Elena en la villa, donde muestra un tremendo dolor a sus compañeras por lo sucedido.

Elena decía encontrarse mejor y explicaba qué le había ocurrido: “Me he mareado”. El doctor descartaba cualquier alteración: “Tampoco veo ninguna dificultad respiratoria, todo está dentro de lo normal”. De hecho, el profesional lo achacaba a algo emocional: “Podría ser una respuesta vasovagal a una situación estresante, causándole mareo". Elena decía encontrarse mejor y explicaba qué le había ocurrido: “Me he mareado”. El doctor descartaba cualquier alteración: “Tampoco veo ninguna dificultad respiratoria, todo está dentro de lo normal”. De hecho, el profesional lo achacaba a algo emocional: “Podría ser una respuesta vasovagal a una situación estresante, causándole mareo".

De hecho, el médico del programa ms e ha convertido en protagonista involuntario del reality. Las redes han comentado el aspecto físico del mismo. "Él sí que debería ser un tentador", comentaban varios usuarios .