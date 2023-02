La popularidad de Pasapalabra parece mantenerse según las audiencias del programa emitido todas las tardes. Uno de los más populares formatos de Mediaset, que mantenía a su público enganchado tarde tras tarde en Telecinco, vio la fuga del programa tras una sentencia judicial que Antena 3 supo aprovechar para fichar su emisión. Desde entonces, Roberto Leal tomó el relevo como presentador y es uno de los favoritos de la audiencia. No obstante, los datos no serían los que son si no fuera por la simpatía de sus dos concursantes estrella: Orestes y Rafa.

Uno de los factores determinantes para ese liderazgo es el perfil de ambos. Con Orestes como principal concursante, que ya acumula más de 200 programas aspirando al bote, la cadena ha sabido encontrarle grandes rivales con los que propiciar unos apasionantes duelos que enganchan a la audiencia. Los dos compañeros han pasado recientemente por el plató de otro programa icónico de la cadena para hablar sobre su experiencia en el programa. Y es que, aunque parezca sencillo lo que hacen emisión tras emisión, detrás hay un trabajo enorme.

Hace ya una semanas, Pablo Motos recibió en El Hormiguero a Orestes y Rafa como invitados especiales. En el momento de la charla, el presentador se interesó por saber más acerca de sus métodos de estudio, cuyas respuestas dejaron atónitos tanto al mismo Motos como a la audiencia. Comenzó respondiendo Rafa, que confesó haber puesto más empeño en el estudio al entrar, cuando Orestes llevaba un rodaje previo: “Eché bastantes horas entre estudiar y ver roscos antiguos. Unas doce o catorce horas y sin fines de semana”. El concursante aun así expresó que todo es cuestión de los ritmos de la cabeza y que hay días “que no estudiaba o que estudiaba poco”. Para él la clave no está en saberse las palabras, sino en acordarse cuando le preguntan: “Ahora estudio menos, dos o tres, con una aplicación del móvil”. Orestes se abrió con Pablo Motos y le explicó cómo hace para llevarlo sin perder la práctica y seguir con su vida: “No dejo que el programa monopolice mi vida fuera. No dejo de hacer ningún plan que me apetezca, no dejo de hacer el resto de cosas de mi vida. yo estudio filosofía allí en Pamplona y me encanta. Los días que puedo ir a clase voy, los días que puedo hacer exámenes los hago. Me vale para desconectar de ese vicio para acumular datos en vacío y aprendes en profundidad”, explicaba.

Ahora, el interés del programa recae en cuál de los dos concursantes se llevará el millonario bote acumulado. Orestes ya ha hecho historia en el programa al ser el concursante que más ha aguantado sin caer eliminado. Orestes y Rafa nos han vuelto a asombrar con un estrepitoso empate en 'El Rosco' y ya es el número 70. Los dos rivales se han visto las caras en este programa especial de Carnaval donde las risas y la diversión han estado aseguradas. Sin embargo, ha llegado el momento decisivo de cada tarde con la prueba final.

Orestes tiene muy buen arranque y saca ventaja a Rafa en la primera vuelta. Las dudas le amenazan con la letra ‘G’ en una pregunta sobre una montaña de Noruega. Pero la suerte se la puesto de su parte y, con este acierto, ha acumulado un total de 23 en su marcador. Cuando esta letra se ha pintado de verde, el burgalés ha sonreído e, inmediatamente, ha hecho un gesto como que se plantaba. Por otro lado, Rafa se encontraba con tan solo 13 aciertos y ahora juega solo: debe dar al menos con 10 palabras para, al menos, empatar a Orestes. Al sevillano no le queda otra que jugársela y tirar una moneda al aire, a pesar de sus dudas en alguna de las palabras. Finalmente, Orestes se impuso a su rival.