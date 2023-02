Con la celebración del día de los enamorados, Terelu Campos ha desempolvado una relación pasada, la que mantuvo con Juan, un asturiano que conoció en 1996 en Nueva York y con el que volvió a coincidir en Madrid el pasado 14 de febrero. Pero, ¿quién es esta persona que se llevó el corazón de la hija de María Teresa Campos?

La matriarca de las Campos comenzó como colaboradora del programa "Esta noche" en 1981, la periodista fue pasando por varios programas de televisión hasta llegar a "Por la mañana" de Jesús Hermida, donde ganaría popularidad como "Chica hermida".

Pero no fue hasta el inicio de los años 90 cuando María Teresa Campos se convertiría en la reina de las mañanas en la televisión al frente de su "Pasa la vida", espacio de gran éxito que replicaría años más tarde en Telecinco bajo el nombre de "Día a Día". Un programa con el que la matriarca también aprovechó para lanzar mediáticamente a sus hijas Terelu Campos y Carmen Borrego. La primera en labores de presentación, mientras que la segunda ocupó un puesto detrás de las cámaras como directora adjunta.

Tras pasar por la "cadena amiga", la Campos recaló en Antena 3 con la intención de continuar liderando las mañanas televisivas, una batalla que acaba perdiendo en favor de la entonces "reina de las tardes", Ana Rosa Quintana, y acaba dejando la televisión para tomarse un descanso y preparar nuevos proyectos.

Él éxito no volvería para María Teresa Campos hasta que tomó las riendas de "¡Qué tiempo tan feliz!" en Telecinco, que le brindó cierta tranquilidad televisiva durante los siente años que se mantuvo. En este tiempo también pasó a colaborar en "Sálvame", programa por el que también han pasado sus dos hijas. La matriarca no ha vuelto a repetir éxito televisivo desde entonces, siendo su última aventura "La Campos móvil", un programa de entrevistas subida en un camión transparente. Su primera emisión fue un fiasco de audiencia, lo que hizo que fuera retirado de la parrilla de forma fulminante. Mientras tanto, quien sí que sigue adelante con su carrera televisiva es Terelu Campos, que se mantiene en Sálvame.

La hija de María Teresa Campos también tiene un blog en Lecturas donde habla de este exnovio tan desconocido para el público en general. Pues Juan y Terelu se conocieron en el año 1996 en Nueva York. Terelu se fue hasta allí para celebrar el fin de año y Juan, que entonces vivía en Nueva York, era amigo de un amigo suyo. Al poco tiempo de conocerse iniciaron una relación. "Los viernes me cogía un avión hacia EE UU y regresaba a Madrid el lunes a las 7 de la mañana. Hice eso varios meses de mi vida", explica Terelu, quien destacó que Juan "fue especial en mi vida. Me descubrió un mundo en algunos aspectos que yo no conocía".

"Un hombre extremadamente liberal"

Sin embargo, la relación entre ambos acabó terminando: "Él era un hombre extremadamente liberal mientras que yo era clásica, conservadora e incluso antigua, como algunos me consideran. Me llevó a sitios a los que yo hubiera sido incapaz de ir y la relación se acabó". También cuenta Terelu que llegó a viajar hasta Gijón para conocer a los padres de Juan, aunque él actualmente sigue viviendo entre Nueva York y Madrid.