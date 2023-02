Los presentadores de televisión también son humanos y, por eso, también viven situaciones incómodas como la que le ocurrió a Jorge Fernández durante La Ruleta "Tiene vida propia", aseguró el presentador, tratando de capear ese delicado momento.

Y es que, a fin de cuentas, La Ruleta de la Suerte es uno de los programas más longevos de la historia de la televisión. El formato vino inspirado por el concurso estadounidense que lleva el mismo nombre: ‘Wheel of fortune’. En España aterrizó precisamente en el año 1990, aunque luego diera el salto a Telecinco y finalmente volviera a la que fue su primera casa en el año 2006.

Durante todo ese tiempo de cambio de cadena, presentadores y concursantes, han tenido lugar también los cambios de formato, las novedades y las sorpresas para la audiencia.

Problema

En cuanto al lapsus del presentador de La Ruleta, todo ocurrió durante el especial de Carnaval, en el que el presentador tuvo un pequeño problema con uno de los accesorios que llevaba puesto, concretamente un bigote de pega que se le despegó un poco. Aunque no fue el único que tuvo un problema con su atuendo, también otra de las participantes tenía una pluma que no conseguía quedarse quieta.