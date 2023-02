La salida forzosa de Sergio Ramos de la Selección no ha gustado nada a su mujer, Pilar Rubio, quien le ha dedicado en su Instagram una publicación en la que asegura que es "un final que no es el que te has ganado".

¿Qué ha pasado al matrimonio formado por Pilar Rubio y Sergio Ramos? Hace 14 años que Sergio Ramos y Pilar Rubio se conocieron. La periodista acudió a cubrir un evento en el que actuaban Andy y Lucas. Allí también se encontraba Sergio, por entonces futbolista del Real Madrid. Pocos años después, en 2013, ambos debutaban como pareja en la gala del Balón de Oro después de que España saliera ganadora de la Eurocopa. Desde entonces, la relación de Pilar Rubio y Sergio Ramos se ha convertido en una de las más sólidas y fructíferas del panorama en España: se casaron en 2019 en la Catedral de Sevilla, ciudad natal del astro; y fruto de esta querida unión ya han venido al mundo cuatro hijos: Sergio (7 años), Máximo Adriano (1 año), Alejandro (3 años) y Marco (5 años). Ahora, Pilar Rubio colabora con 'El Hormiguero' y Sergio Ramos es uno de los futbolistas más reconocidos en todo el mundo. Sin embargo, el futbolista se acaba de llevar un duro varapalo al tener que dejar de forma forzada la selección. Por eso, Pilar Rubio le ha dedicado una publicación de Instagram llena de amor. "Para mí no es @sergioramos, es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español", señalaba la colaboradora, destacando que su marido es "un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio) Duro mensaje Culmina su publicación Pilar Rubio con un duro mensaje: "Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos", ha escrito dejando un último dardo para el final: "Gracias, mi amor. La victoria es tuya.