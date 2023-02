Diego Armando Maradona y Ana Obregón tuvieron un romance. Al menos, así lo detalló hace unos días Sálvame. Según los redactores del programa, a principios de los 80, el futbolista y la modelo tuvieron un tórrido romance, y el astro argentino, "estaba muy enamorado".

"Habría tenido lugar en Barcelona a principios de los años ochenta, se trata de una historia oculta para el gran público que se habría fraguado en el secretismo. Dos personas de fama y repercusión internacional habrían empezado una historia de amor según ha podido saber 'Sálvame': Diego Armando Maradona y Ana Obregón". Pipi Estrada contaba que el futbolista llegó a España “con tres mujeres en la cabeza” y añadía: “Me contó que sí tuvo un affaire con ella. Se probaron. Culminó el deseo. Culminó su fantasía”. Es más, Pipi narraba cómo se habrían conocido. Según el periodista, Ana viajó a Barcelona, se encontraron, ella alabó su coche, él se lo dejó y ella tuvo un percance: "Ella va a dar una vuelta y se pega una h... que se lo j..."

No obstante, Ana Obregón ha dado un paso al frente para desmentir las informaciones del programa. “Yo jamás he tenido un romance con Maradona”, declaraba la presentadora a la revista Hola. “Es verdad que me mandaba flores cuando jugaba en España, no sé en qué equipo. Me las mandaba a casa de mis padres porque yo vivía con ellos. Luego nos vimos en Los Ángeles. Era un genio y le tenía cariño, pero de romance nada. Por mi parte solo sentía amistad”

