"Echo de menos mi trabajo". Con esta frase, la colaboradora de televisión Marta Riesco acompañaba una imagen en su Instagram donde se la veía llorando por todo lo que le ha ocurrido de unos días para acá. Una situación que, lejos de arreglarse, tiene pinta de que se alargará en el tiempo.

Aunque los problemas de Marta Riesco con Sálvame ya vienen de muy atrás, todo estalló hace unos días durante la rueda de prensa del torero José Ortega Cano en la que la reportera de Telecinco fue increpada por otra compañera de la cadena, pero perteneciente a Sálvame. Pero la cosa no se quedó ahí, sino que fue mucho más allá, sintiéndose la reportera acosada, sobre todo por el programa que produce La Fábrica de la Tele.

Todo hizo que la reportera llegase hasta la máxima instancia de Telecinco, al presidente de Mediaset, para que la ayudase en este momento tan duro que está viviendo. Tampoco se calló y amenazó con contar todo lo que sabe de algunos rostros de la cadena, entre ellos Belén Esteban con la que ya protagonizó en el pasado varios encontronazos, y a punto estuvo de llegar a las manos en dos ocasiones.

Marta Riesco está de baja y alejada del foco mediático. Al menos en televisión, pues en sus redes sociales continúa mostrando su día a día. En su último post se ha sincerado con sus seguidores. "Hoy he tenido un día de m****a. He llorado lo que no está escrito y me ha costado mucho salir de la cama. Al final lo he hecho, me he arreglado , me he puesto colonia y he bailado mi canción favorita. De repente ha sonado el timbre de casa y un desconocido me ha traído este ramo de flores. Son de mi amiga @potis_rs , una mujer increíble que hace ya un tiempo me mandó un correo sin conocerme que me decía “Sé cómo te sientes y yo también una vez fui tú. Créeme que esto pasará.” Desde entonces es un angelito que tengo en Mallorca que cada vez que lo necesito viene a mi en forma de flor, de manta o de bombones de chocolate. Gracias Raquel por ser tan buena y gracias Instagram por hacer posible que nuestros caminos se cruzaran. Permitíos llorar, no es señal de debilidad, es señal de que estamos vivos".

Entre los apoyos que logró la reportera estaba el de su novio, Antonio David Flores, que aprovechó su perfil de Instagram para lanzar un duro mensaje contra la cadena en la que trabajó. Sin embargo, esto no le salió tan bien al exguardia civil, ya que sus propios seguidores le echaron en cara su hipocresía, porque esas cosas no le parecían tan mal cuando trabajaba en la cadena y que, incluso, él hizo una campaña de acoso contra la que fuese su mujer, Rocío Carrasco.