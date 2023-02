Carmen Lomana ha roto su silencio en la polémica con la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que fue entrevistada el pasado viernes en el Deluxe, el programa de Telecinco presentado por Jorge Javier Vázquez, revelando mensajes privados con la celebrity. Y ha sido durante la emisión dominical de Fiesta, el programa de Enma García, donde la Lomana lo ha contado todo. "Le compré ropa cuando nadie la conocía", le aseguró a Enma García.

Pues Ágatha Ruiz de la Prada fue una de las últimas entrevistadas en el Deluxe, una entrevista a la que acudió para "liquidar a Carmen Lomana". Un comentario que no sentó nada bien a la celebrity, quien aseguró que la diseñadora había mentido en la entrevista.

Amenazas

Lomana llegó a amenazar con hacer públicos también mensajes privados con la diseñadora."Si los hiciese públicos no iba a quedar bien, pero yo no voy a liquidar a ninguna mujer", dijo. Sí contó la celebrity que la relación entre ambas nació en el año 1981, una relación de amistad que dejó de serlo, sin explicaciones para Lomana. "No sé qué ha pasado", señaló, añadiendo que "hace tiempo que ya no hay ninguna relación entre nosotras".

Aclaró Lomana que le había enviado un mensaje, hace tiempo ya, afirmando que, en su opinión, "hacía el ridículo hablando fatal del padre de sus hijos". Y sintió "vergüenza" por las palabras de la diseñadora le dedicó en el Deluxe. "Esta señora que ha estado en mi casa muchas veces, hasta en mi casa de san Sebastián, y que se siente en el plató que ha venido a 'liquidar a Carmen lomana'". También afirmó que "le compré ropa cuando nadie la conocía, no mucha, pero sí algo".