La primera temporada de "La isla de las tentaciones" se estrenó el 8 de enero de 2020. Cosechó cuotas de pantalla de en torno al 20%. La final tuvo un "share" del 30%, una cifra muy alta. Tras este éxito, Telecinco no dudó en ir a por una segunda temporada, que también promedió cuotas de pantalla superiores al 20%, con un 28% en la gran final. La tercera temporada no defraudó. La audiencia siguió fiel al programa, que se desarrolló en el primer trimestre de 2021, firmando más de un 25% de cuota de pantalla media. Posteriormente Telecinco hizo una edición especial. "La última tentación", estrenado en septiembre de 2021, en el que reunieron a varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones. Pese a todo lo que prometía, terminó por ser la edición menos vista. Eso sí, mantuvo cuotas de pantalla de entre el 15 y el 20%. Poco tiempo después se estrenó la cuarta temporada del concurso, que nuevamente firmó cifras similares al especial. El 21 de septiembre se estrenó la quinta entrega que, como en las anteriores, ha vuelto a contar con el apoyo de la audiencia, con más del 12% de cuota de pantalla. Ahora, una de las concursanets de la primera edición, sin duda una de las más polémicas, Fani, ha dado un giro a su carrera profesional. Además de tertuliana e "influencer" se ha convertido en cantante, tal y como ha revelado a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram, Estefanía ha colgado una parte del videoclip en el que se le puede ver en su nueva faceta artística. Si bien, las reacciones de sus seguidores no son, seguramente, lo que ella esperaba. "Canta con Autotune no es cantar", "no tienes futuro como cantante", "muy mal", han criticado en Instagram, donde Fani tiene más de medio millón de seguidores.