"Secretos de familia" es uno de los programas más vistos en la noche de los domingos. Se trata de una apuesta más de Antena 3 por las producciones otomanas y se trata, una vez más, de un nuevo éxito. La mezcla de suspense y drama hace que sean miles los españoles que en el "prime time" dominical no se despegan de sus pantallas para ver lo que pasa con Ilgaz Kaya. Esto es lo que sucederá en el episodio de hoy.

"Secretos de familia" es una de las serie más vistas de Turquía de los últimos tiempos. Ahora llegará a Antena 3. En total, cuenta con 34 episodios. En Turquía se estrenó el 19 de septiembre de 2021 y terminó el 29 de mayo de este 2022. Todos sus episodios fueron uno de los tres programas más vistos del país otomano el día de su emisión. Tal y como relata Antena 3 en su página web, "Secretos de familia" narra la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal que investiga un asesinato del que su hermano es uno de los sospechosos. En la historia también juega un papel clave Ceylin, una joven abogada que decide defender al hermano del fiscal por todos los medios. Ambos trabajarán codo con codo para tratar de encontrar al verdadero asesino. El narcotráfico estará muy presente en el episodio de hoy. Serdar meterá.a Tugçe y Parla en un intercambio de estupefacientes en el que también tratará de engañarles con el dinero. Por su parte, Göksun se mantendrá en sus trece negando que haya manipulado pruebas mientras todos los indicios apuntan ya de manera inevitable a Niyazi que se acaba suicidando cuando estaba a punto de ser capturado por Ceylin e Ilgaz.