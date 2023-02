La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ha situado en el ojo del huracán mediático a la madre del ingeniero, Carolina Molas. A pesar de su deseo de mantenerse en un discreto segundo plano, la empresaria será la madrina del enlace y, es inevitable, acaparará todas las miradas en el día más especial de la boda de su hijo. Hay quien aventura que protagonizará un duelo de elegancia con Isabel Preysler aunque, como ha dejado claro, "yo no pertenezco a ese mundo de outfit ni nada de eso".

Precisamente sobre su relación con la 'reina de corazones' se ha hablado mucho en las últimas semanas y algunos, como Alessandro Lequio, han asegurado que la madre de Tamara no sentiría demasiada simpatía por su futura 'consuegra' e incluso habría rechazado la invitación de Carolina de cenar juntas en alguna ocasión.

Rumores de 'poco feeling' entre Isabel y la madre de Íñigo que el entorno de la filipina no ha tardado en negar; tal y como han contado en 'El programa de Ana Rosa', ambas se conocen personalmente - se vieron antes de que la marquesa de Griñón y su prometido rompieran su relación el pasado mes de septiembre - y la socialité habría definido a la 'suegra' de Tamara como una persona "encantadora".

Un piropo que Carolina no ha tardado en devolverle, confesando que ella tiene la misma opinión de Isabel: "Claro que sí, es encantadora, lo he dicho siempre". "Es mentira lo de la mala relación, pero por favor no me preguntes. Qué vergüenza" ha añadido.

Unas declaraciones que ha hecho en exclusiva a Europa Press después de disfrutar de una comida en un céntrico restaurante de la capital con su madre y su hijo Jaime, convirtiéndose una vez más Íñigo y Tamara en los grandes ausentes en la reunión familiar. Sin embargo, Carolina ha insistido en que su relación con la marquesa es muy buena: "Claro, claro".

A pesar de que intenta no dar importancia a lo que se ha dicho sobre ella desde que su hijo y la socialité anunciaron su boda, la empresaria ha confesado que si algo le ha dolido es que le hayan llamado "trepa" - "sí, mucho" reconoce - aunque deja claro que "no hace falta decir nada" porque no merece la pena desmentirlo.