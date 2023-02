Supervivientes 2023 está a punto de arrancar, lo hará el próximo 2 de marzo a las diez de la noche en Telecinco. Pero los presentadores ya han dado algunas pistas de lo que puede ocurrir en el programa a través del perfil oficial de Supervivientes en Tik Tok y todo apunta a un cambio radical en el reality. "¿Y si las galas se hicieran desde la isla?", dice Ion Aramendi, a lo que Jorge Javier Vázquez responde: "A mi no me importaría".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

Redes sociales

Y en las redes sociales, concretamente en el perfil oficial de Tik Tok, los presentadores aluden a los posibles cambios que podría tener el programa en esta nueva edición. Ion Aramendi sugiere que las galas podrían realizarse desde la isla, a lo que Jorge Javier Vázquez contesta que no le importaría para nada. Refuerzan esa idea con Laura Madrueño, la nueva presentadora de este año que sustituye a Lara Álvarez, diciéndole a Jorge Javier Vázquez, "por qué no te vienes conmigo a Honduras?", y Jorge Javier responde: "Bueno". Que por cierto, Jorge Javier Vázquez no estuvo, como venía siendo habitual, al frente del Sálvame del pasado lunes.

Laura Madrueño también hace referencia a la posibilidad de hacer un "crossover" entre los diferentes países que emiten Supervivientes, aunque donde no habrá cambios, como señala la nueva presentadora es en la entrada en la isla saltando del helicóptero, uno de los momentos más esperados.