Todo el mundo estaba esperando a que Shakira saliera a dar explicaciones sobre sus últimos movimientos en la música y parece que algo ha aclarado después de su entrevista con el grupo de comunicación mexicano Noticieros Televisa. Su ‘Bizarrap Music Session #53’ junto al responsable de estas canciones, el productor argentino Bizarrap, acaparó titulares y primeros puestos en las tendencias de las redes. Su popularidad venía incluso de antes de ser estrenado, cuando ambos artistas anunciaron su colaboración. De alguna manera, terminó filtrándose un fragmento de la letra en el que muchos intuyeron que la cantante colombiana se refería directamente a su expareja Piqué, que no se ha pronunciado al respecto.

Hace unos días salió a la luz su colaboración con Karol G como parte del disco de su colega también colombiana. La canción llevó por nombre ‘TQG’, una abreviación de ‘Te quedó grande’, y está cargada de mensajes que el público interpretó como dardos para las exparejas de ambos. La misma Karol G ha confirmado que decidió proponerle la colaboración a Shakira precisamente por el momento vital por el que estaba pasando y que después de sumarse le comentó su plan con Bizarrap.

Ahora Shakira continúa con su carrera y sus seguidores esperan el anuncio del lanzamiento de un nuevo disco, ya que el último álbum de la de Barranquilla vio la luz en 2017. En la entrevista concedida a N+ -Noticias Televisa- Shakira no ha tenido problema de tratar los temas más polémicos en los que se ha visto envuelta desde su separación. “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad y el apoyo que podamos recibir las unas de las otras es muy importante”.

Con respecto a su colaboración con Bizarrap, la cantante expresó que “ella también compraba el discurso de que una mujer necesitaba un hombre para completarse. Yo también tuve ese sueño de tener una familia donde los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida siempre encuentra una forma de compensarte y conmigo lo ha hecho con creces con dos niños maravillosos. He sido una enamorada del amor y muy dependiente de los hombres”. No obstante, Shakira declaró salir más fuerte del dolor: “Dicen que lo contrario de la depresión es la expresión y he logrado sentir que soy suficiente, cosa que jamás pensé. Me siento completa porque dependo de mí misma”. Nuevo dardo e indirecta a Piqué y Clara Chía, dejando entrever que se siente liberada del futbolista tras haber sido dependiente de él y que, de paso, su venganza musical ha sido una compensación por el daño que ellos le han causado.

Para la artista aquella canción fue “un antes y un después”: “Entré al estudio de una forma y salí de otra y es una de las cosas que agradezco a Bizarrap, darme ese espacio de desahogo necesario para mi proceso de sanación. Creo que estar en un lugar muy distinto sin esa canción”.