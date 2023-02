Norma Duval es una de las artistas más carismáticas y, aunque hacía una temporada que no se la veía mucho por televisión, ha reaparecido en el nuevo programa que Toñi Moreno tiene en Televisión Española. Pero no es la única ocupación de la artista que a sus 66 años sigue muy activa y sin ninguna gana de jubilarse.

Norma Duval tiene una larga trayectoria artística a sus espaldas. Nació en Barcelona, pero pasó su infancia en Madrid, en la colonia militar Cuatro Vientos. Salió elegida Miss Madrid en 1973, un título que le valió para lanzarse al mundo de la interpretación teatral. También fue su lanzadera para la televisión, debutando en el programa "¡Señoras y señores!.

Pero su carrera solo acababa de empezar, se pasó a la revista y a finales de 1979 sustituyó a Bárbara Rey como vedette principal del Teatro Lido. Y un año después se convertiría en la primera vedette del centenario teatro parisino Folies Bergère. siendo la segunda española que conseguía ser cabeza de cartel de este teatro.

Y en España, ya como empresaria, Norma Duval montó diferentes espectáculos que llevó de gira no solo por España, sino por otros países como México o Italia donde consiguió destacados éxitos. También ha participado en numerosos programas de televisión como presentadora, como Superstar, Bellezas al agua, Desde Palma con amor o Noche de Fiesta. También fue jurado de Mira quién baila.

Apariciones en televisión

En estos últimos años no han sido tantas las apariciones de la artista, pero sí hay unas cuantas destacadas como en Mask Singer, El Desafío o Masterchef Celebrity.

Pues Norma Duval es una de las colaboradoras estrella de Toñi Moreno en TVE, un trabajo en el que, como afirma en la revista Pronto, "me lo paso muy bien, con ella (Toñi Moreno) me parto de risa". Pero no es su única ocupación en este momento, también se ha metido a diseñadora de zapatos. Un proyecto que tiene con la empresa alicantina MySoft que tiene el objetivo de crear zapatos de tacón cómodos para que las mujeres dejen de sufrir cada vez que se ponen unos tacones.