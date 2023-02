Orestes Barbero ya se ha proclamado como uno de los concursantes más queridos de la historia de la televisión en España. El burgalés acapara las pantallas en su franja horaria de la mayoría de los telespectadores, y ha dejado claro que su paso por la televisión no terminará con Pasapalabra.

Pasapalabra es uno de los concursos más seguidos en la televisión española. De hecho, el formato no para de acumular récords de espectadores en su franja de horario, aunque muy posiblemente sea el programa más visto de la televisión en la actualidad, llegando incluso a rivalizar con grandes eventos deportivos o políticos.

Una de las claves del éxito del concurso son sus invitados. Está claro que la cantidad de famosos que pasan por las mesas naranjas y amarillas son un gran reclamo para los espectadores. Pero sobre todo, son muy llamativos los eternos duelos entre Orestes y Rafa, dos chicos que están a punto de llevarse un bote millonario.

Orestes, un burgalés de 25 años licenciado en filología (aunque estudiante de filosofía en la actualidad) es todo un prodigio en lo suyo. El concursante nos ha brindado momentos muy tensos, en los que su valentía y humildad han quedado retratadas. De hecho, muchos espectadores lo tildan de "ser demasiado buena persona".

Por el otro lado está Rafa, un sevillano de 32 años, periodista y muy amante de la lectura y de la música. Mucho más estratega que su rival, Rafa ha conseguido acumular más victorias que el burgalés desde que recaló por segunda vez en Pasapalabra, lo que lo convierte en el concursante con más probabilidades de alzarse con el codiciado bote.

La Audiencia de Barcelona ha ordenado a Antena 3 dejar de emitir "El Rosco", prueba estrella de su concurso televisivo "Pasapalabra", al entender que no es la titular de los derechos de propiedad intelectual de ese espacio.

Pero en uno de los últimos programas, Orestes ha asegurado que su paso por la televisión no finalizará con Pasapalabra. El concursante asegura no estar capacitado para asistir al desafío "al tener una forma física lamentable". Sin embargo, asegura que sí que le gustaría participar en Tu Cara Me Suena.