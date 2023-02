Completamente desaparecido desde que Shakira lanzó su nueva canción con Karol G, 'TQG' - Gerard Piqué retoma la normalidad coincidiendo con la primera entrevista de la cantante en televisión desde su separación. Después de varios días fuera de Barcelona - o eso se rumorea - el exfutbolista ha reaparecido con Clara Chía tras los dardos que la colombiana le dedica en su último tema.

Y es que cuando pensábamos que los misiles de 'Sessión #53' eran insuperables, la artista nos ha sorprendido con demoledoras frases que dejan entrever que su relación se acabó por una infidelidad - "Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía" - e insinuando que el catalán intentó volver con ella tras su ruptura: "Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida. Pero si ella supiera que me busca' todavía".

Una canción que a Piqué no le habría afectado lo más mínimo porque ha pasado página y los dardos de Shakira ya ni le enfadan ni le indignan. Pero aunque el exfutbolista prefiere mantenerse al margen y hacer oídos sordos de los mensajes de su ex, lo que sí ha dejado claro su entorno a la revista Semana es que nunca intentó volver con la madre de sus hijos.

Cuando todavía no ha reaccionado a la letra de 'TQG', Gerard tiene que hacer frente a las declaraciones de la colombiana en su primera entrevista en televisión tras su separación. Reconociendo lo mal que lo pasó tras su separación - "Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere, hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir" - Shakira deja claro que ha superado su ruptura y se ha dado cuenta de que no necesita a un hombre a su lado para ser feliz: "Siempre he sido siempre bastante dependiente de los hombres. Pero he logrado comprender que yo me basto a mí misma en la vida hoy en día, me siento completa".

Dos frentes abiertos para Piqué que, acompañado por Clara Chía y con cara de pocos amigos, se ha dejado ver este martes abandonando a toda velocidad en coche su casa en Barcelona sin pronunciarse ni sobre la nueva canción de Shakira ni sobre la entrevista con la que la colombiana se ha mostrado como una mujer fuerte, renovada y empoderada y ha confesado que ya ha superado su ruptura.