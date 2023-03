Todo el mundo estaba esperando a que Shakira saliera a dar explicaciones sobre sus últimos movimientos en la música y parece que algo ha aclarado después de su entrevista con el grupo de comunicación mexicano Noticieros Televisa. Su ‘Bizarrap Music Session #53’ junto al responsable de estas canciones, el productor argentino Bizarrap, acaparó titulares y primeros puestos en las tendencias de las redes. Su popularidad venía incluso de antes de ser estrenado, cuando ambos artistas anunciaron su colaboración. De alguna manera, terminó filtrándose un fragmento de la letra en el que muchos intuyeron que la cantante colombiana se refería directamente a su expareja Piqué, que no se ha pronunciado al respecto.

Hace unos días salió a la luz su colaboración con Karol G como parte del disco de su colega también colombiana. La canción llevó por nombre ‘TQG’, una abreviación de ‘Te quedó grande’, y está cargada de mensajes que el público interpretó como dardos para las exparejas de ambos. La misma Karol G ha confirmado que decidió proponerle la colaboración a Shakira precisamente por el momento vital por el que estaba pasando y que después de sumarse le comentó su plan con Bizarrap.

Ahora Shakira continúa con su carrera y sus seguidores esperan el anuncio del lanzamiento de un nuevo disco, ya que el último álbum de la de Barranquilla vio la luz en 2017. En la entrevista concedida a N+ -Noticias Televisa- Shakira no ha tenido problema de tratar los temas más polémicos en los que se ha visto envuelta desde su separación. “Creo que a través de mis canciones siempre he sentido que tengo el deber de usar mi voz y prestársela a aquellos que no pueden hablar. Me he dado cuenta de que las mujeres estamos en un momento clave para la sociedad y el apoyo que podamos recibir las unas de las otras es muy importante”.

Uno de los grandes frentes de debate que había en Internet era entorno a lo que iban a pensar sus hijos de las canciones que estaba sacando la colombiana. La misma Shakira respondió que ellos han participado en el proceso: “En el vídeo de ‘Te Felicito’ Sasha tuvo la idea del robot y Milan la del fuego verde. El diseño gráfico de ‘Monotonía lo hizo Sasha en su Ipad porque no me había gustado lo que hicieron los diseñadores de Sony”.

No fue la única influencia de sus hijos en sus últimos trabajos. Tal y como ha contado la artista, Sasha fue la que le animó a colaborar con Bizarrap: “Le mandó un audio a mi manager diciendo que tenía que hacer que yo cantara con Bizarrap”.